Balean junta de seguridad

Terminó el parte de novedades, cuando antes de romper formación escuchamos detonaciones, pero las escuchamos a una distancia considerable... No es el tema de sentirnos los valientes o alguna cuestión de estas, porque esto por supuesto que intimida". Valentín Martínez Castillo, alcalde de Ozumba

Al cerrar la noche del viernes, el alcalde morenista de Ozumba, Estado de México, Valentín Martínez Castillo, recibía el parte de novedades en una reunión a la que asistieron al menos 25 elementos de seguridad, cuando hombres se acercaron a tirar balazos.

Este Ayuntamiento suele realizar una transmisión en vivo diaria para que se reporten públicamente las acciones e incidentes delictivos en la demarcación.

El video del viernes fue grabado en el Paraje del Centro Ecoturístico de Chimalpopoca, e inicia cuando el Edil saluda al menos a 25 uniformados, entre los que se encontraban mandos de sectores y del área de Protección Civil.

Fue a los 16 minutos con 31 segundos, cuando ya habían rendido el parte los comandantes, que se escuchó la primera detonación.

Martínez pidió que los elementos de seguridad se movilizaran a atender esa situación, sin advertir en un inicio que se tratara de un ataque contra él o su equipo. "Les encargo, por favor avancen con esa situación", les instruyó.

Las detonaciones continuaron, fueron al menos 11, y el mandatario municipal corrió a resguardarse a su vehículo, cuando un policía alertó sobre la cercanía. "¡Están acá abajo!", gritó el agente, y cinco patrullas arrancaron para buscar a los responsables, infructuosamente.

Por este hecho, el munícipe informó que acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en Amecameca.

En redes sociales, criticaron la relativa tranquilidad con la que el alcalde tomó la situación, al advertir que no huyó con los primeros balazos oídos. Al respecto, él aclaró en un video que no pensó que los agresores se encontraran tan cerca.

"Terminó el parte de novedades, cuando antes de romper formación escuchamos detonaciones, pero las escuchamos a una distancia considerable, entonces no las escuchamos de manera cerca. No es el tema de sentirnos los valientes o alguna cuestión de estas, porque esto por supuesto que intimida, no obstante de la situación, no lo escuchamos cerca", aseguró.

Refirió que durante estos informes se suele colocar las unidades de manera estratégica, para brindar seguridad a los mandos municipales.

A la zona, especificó, acudió personal de la Fiscalía y de la Guardia Nacional, y sin abundar a detalle, mencionó que se localizó una cartulina que se incorporó a la carpeta de investigación, pero sí consideró que se trató de un acto de intimidación.