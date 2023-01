Afirma Omar Mejía que sí tiene posgrado, pero no título

Lo anterior luego de darse a conocer que, de convertirse en subgobernador, sería el primer funcionario de Banxico sin ese nivel de estudios en cerca de tres décadas.

Espinosa Cházaro indicó que preguntó a Mejía sobre sus estudios, dado lo ocurrido con la Ministra Yasmín Esquivel, cuya tesis fue plagiada, según confirmó la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, en donde obtuvo el título como abogada.

"Fue uno de mis cuestionamientos. Él aclaró, y cito, que ha terminado sus estudios de posgrado, pero que no le ha llegado el título. A pregunta expresa mía de si este posgrado tenía título, justo por lo que ha pasado con la Ministra Yasmín, fue claramente con esto y dijo: 'No, no tengo título. He terminado mis estudios'", indicó.