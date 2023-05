Niega Monreal viraje en postura sobre decisiones de SCJN

"Afirmo y confirmo de manera invariable que nunca me confrontaría con él (AMLO), que tengo mi autonomía y mi criterio propio, los cuales mantendré como hasta ahora lo he hecho en los hechos", reiteró.

CIUDAD DE MÉXICO

Lo anterior, luego que el senador fue criticado por diversos sectores por lo que consideraron un viraje en su postura en torno a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En diciembre pasado, durante su discusión, Monreal presentó una relación de violaciones a la Constitución en el "Plan B", e incluso emitió un voto particular; no obstante, el martes pasado se lanzó en contra de los Ministros, después de que invalidaron la reforma impulsada por el Presidente.

En un pronunciamiento difundido en redes, informó que se mantendrá en Morena, movimiento en el que, dijo, se ha mantenido la mitad de su vida política.

"Nadie se debe sorprender de que está decisión la haya tomado, pues soy fundador del movimiento y he estado en él más de la mitad de mi vida política ocupando cargos de elección popular, pero, fundamentalmente, porque Morena o los partidos que conforman el movimiento progresista, me postularon en distintas ocasiones", señaló.

Monreal aseguró que siempre ha defendido y pugnado porque se observé la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho.

No obstante, advirtió que no salvaguardará los derechos de nadie, sin mencionar a las y los Ministros de la SCJN, quienes el martes pasado acusó de tener lujos y privilegios.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reiteró que insistirá en una reforma constitucional que elimine esos excesos.

"Voté en contra de disposiciones y reformas que considero que contradicen la Carta Magna y lo seguiré haciendo de presentarse otras reformas que atenten contra la Constitución o contra el Estado de Derecho. Además, Respetaré las decisiones de los órganos jurisdiccionales y las acataré, pero buscaré que se reforme la Constitución y la ley para temperar el exceso y el abuso", indicó.

El legislador sostuvo que la anterior no es una posición contra alguien en particular, sino una crítica razonada en contra de un "cúmulo de privilegios a favor de un pequeño grupo", tema que pido analizar sin estridencias, política o ideología excesiva.

"No hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personal. Hay definición y hay una posición que yo he decidió mantener. Lo reiteró: prefiero no participar que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento", insistió.

Sobre su aspiración presidencial, dijo que no será factor de división, de ahí que a pesar de que las reglas de cara a la elección no son claras, se ha sometido a ellas.

Reconoció que no hay cancha pareja y que el uso ilimitado de recursos de algunos aspirantes puede convertirse en un insulto que contradice los principios fundamentales del movimiento.

Sin embargo, adelantó que esperara a la conclusión de los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México para no generar condiciones de confrontación.

"Les pido a todos que confíen, no vamos a claudicar, no vamos a declinar, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Quiero continuar y voy a luchar porque este país sea más grande y más próspero. No hay cambio de viraje y hay confirmación de mis ideas y de mis principios", afirmó.