Sindicato de ISSSTE denuncia acoso a personal médico

"Lo peor de todo es el hostigamiento, el acoso, el abuso de autoridad, la prepotencia con la que se están manejando con los compañeros. No tiene nombre, pudiéramos decirlo, porque después de que ellos hicieron frente a la pandemia, hoy los están tratando de una forma que no se merecen los médicos y los trabajadores de la salud en general", señaló la presidenta del SNTISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que también solicitarán una homologación salarial y mejores prestaciones.

"Vamos a pedir que haya una homologación salarial, que haya algunas prestaciones que se puedan mejorar para los médicos, en la medida de las posibilidades presupuestales del instituto, vamos a intentarlo de la mejor forma porque estamos convencidos de que también la calidad del servicio tiene que ver con una calidad de vida de los que prestan servicios", dijo.

Rodríguez Argüelles indicó que los salarios no corresponden con la preparación profesional que tiene el personal médico, y que cobran menos a pesar de contar con licenciaturas.

"Tenemos pendiente la profesionalización de enfermería, tenemos más de mil 700 enfermeras que cobran como auxiliar en enfermería, pero que son licenciadas de enfermería. En enfermería tenemos trabajadoras sociales que cobran como técnicas, cuando son licenciadas, y no nos han querido retabular a los compañeros; lo mismo en medicina física y rehabilitación, y también en laboratorios tenemos gente que está cobrando como técnico laboratorista o auxiliar de laboratorio, y son químicos", detalló.

Por su lado, la Subdirección de Personal del ISSSTE detectó que cuatro mil 744 médicos y paramédicos sindicalizados empalman sus horarios al trabajar en dos instituciones al mismo tiempo, en detrimento de la atención a los derechohabientes, señaló.

No obstante, la presidenta del SNTISSSTE aseguró que la cifra es "un poco exagerada" y resultado de no actualizar las plantillas de personal, porque no hay voluntad política del director general, Pedro Zenteno Santaella.

El pasado 4 de enero, Zenteno Santaella anunció que se establecieron medidas de registro de asistencia para combatir la incompatibilidad de horarios, y el personal médico manifestó su inconformidad mediante protestas en la calle por tratarse de una medida unilateral.

"Si hay una incompatibilidad de horarios es responsabilidad de la administración que no sea así, porque cuando se contrata un personal se tiene que generar un documento, en donde se debe determinar si hay compatibilidad o no de horarios", explicó Rodríguez Argüelles.

Abundó en que el número reportado por el ISSSTE, de médicos que prestan sus servicios en dos lugares al mismo tiempo, no corresponde con la realidad porque las plantillas de personal no han sido actualizadas.

"Pienso que es un poco exagerada la cifra, más bien es que en el Instituto tenemos, desgraciadamente, una situación en la cual no se han actualizado las plantillas de personal. La información que ellos tienen, pues, no es correcta, no es verídica", afirmó la doctora Rodríguez Argüelles.

Añadió que si no se han renovado dichos datos, es porque no ha habido voluntad política por parte de las autoridades del Instituto.

"En el ISSSTE ha habido poca voluntad política para hacerlo. Hemos buscado por todos los medios tener una respuesta y un diálogo con el doctor Pedro Zenteno Santaella, el director general del ISSSTE", declaró.

En cuanto al establecimiento de medidas de registro de asistencia, refirió que el personal médico no se opone a ello, pero están inconformes por la forma unilateral, prepotente y arbitraria en que se realizó.

"No nos oponemos a que los trabajadores médicos registren, ni siquiera los propios médicos, el problema que se ha suscitado es porque se genera... sin haber una comunicación con la representación sindical, sin tampoco comunicárselo a ellos, y además no teniendo la infraestructura necesaria para llevarla a cabo", añadió la representante sindical.

Aseguró que para que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se mejore el servicio brindado a los derechohabientes, es necesario contar con insumos, medicamentos, infraestructura y más personal.

"Para poder tener una calidad de servicio necesitamos algo más que un registro, simple y sencillamente insumos, medicamentos, equipos, infraestructura y personal, nos hace falta muchísimo personal", señaló.

"Cuando en algún lugar no hay algún servicio insuficiente es porque estamos rebasados en nuestra capacidad instalada, en urgencias, rebasada a nuestra capacidad instalada; en los quirófanos, a veces, hay médicos especialistas que pueden llevar a cabo la cirugía, pero hay solamente tres quirófanos y tenemos siete médicos esperando para poder hacer la cirugía", explicó.

También dijo que "la falta de prestaciones, es un rezago el que tiene el Instituto, que ya no puede ser sostenible", y que solicitan una homologación salarial con el de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud.

"En lo que más se insiste es en que haya una homologación en las condiciones de trabajo; es decir, una homologación salarial. Todas las actividades profesionales que se realizan en el ISSSTE son del mismo nivel que se realizan en el Seguro Social o en la misma Secretaría de Salud, y sin embargo estamos en un rezago impresionante en cuanto a prestaciones.

"Parece que son siempre tratados como de segunda, los trabajadores de nuestra institución", expresó.