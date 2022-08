Sheinbaum informa que ya no habrá centro comercial en el Conjunto Azteca

Agregó que con esas obras no subirá el costo del predial ni del agua y hasta ofreció a los vecinos dejárselos por escrito: "El otro día que fui ahí a Huayamilpas, me decían ´es que va a subir el predial y va a subir el agua´. No, ni va a subir el predial ni va a subir el agua, si quieren se los firmo, eso no estaríamos de acuerdo ni mucho menos".

En conferencia, la mandataria local no dio detalles de las modificaciones, pero dijo que más adelante lo hará el secretario de Gobierno, Martí Batres, pues es quien ya encabeza las conversaciones con los desarrolladores del proyecto y las solicitudes de los vecinos.

En su versión original, el proyecto contemplaba la construcción de un hotel de siete pisos, un centro comercial de cuatro niveles, salas de cine, estacionamiento para cientos de autos y la ampliación de las vialidades que rodean al llamado "Coloso de Santa Úrsula", en la alcaldía Coyoacán.

Lo que si explicó Sheinbaum, es la necesidad de hacer mejoramiento urbano en la zona:

"Primero, es importante que la zona se mejore para beneficio de este evento importante que va a haber (el Mundial 2026). La idea que le hemos dicho a quien tiene este proyecto es que no solamente se mejore adentro del Estadio Azteca, sino que estas obras mejoren la calidad de vida de todos los que viven alrededor, principalmente de Santa Úrsula, Los Pedregales, pero también la zona de Huipulco que está enfrente, el paradero de Huipulco y ellos están de acuerdo".

Luego, destacó que se tiene que consensuar con los vecinos el desarrollo del proyecto y afirmó:

No vamos a hacer nada que impacte negativamente. El otro día que fui ahí a Huayamilpas, me decían "es que va a subir el predial y va a subir el agua"; no, ni va a subir el predial ni va a subir el agua, si quieren se los firmo, eso no estaríamos de acuerdo ni mucho menos".

Y es que, el sábado 13, cuando la mandataria local acudió a inaugurar el Pilares Huayamilpas, vecinos de la zona protestaron contra el proyecto Conjunto Estadio Azteca. Ahí, la mandataria les aseguró que ya no habrá centro comercial.