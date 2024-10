Piden a Sheinbaum no gobernar sólo para su grupo como AMLO

El senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, conminó a Claudia Sheinbaum Pardo a que gobierne para todos los mexicanos y no solamente para un grupo o sector, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, tras asistir a la toma de protesta de Juan José Frangie como Presidente Municipal de Zapopan, Ramírez Acuña consideró que la Presidenta de la República entrante deberá tender puentes y estar en permanente comunicación tanto con los ciudadanos como con los partidos políticos de Oposición.

"Yo espero que la Presidenta llegue y tienda puentes, hable y quiera gobernar a todos los mexicanos", demandó el ex gobernador de Jalisco.

"Lamentablemente (Andrés Manuel) López Obrador no quiso gobernar a todos los mexicanos, no quiso ser Presidente de todos los mexicanos, él fue Presidente de su grupo, de su sector, de su núcleo, y no quiso ser Presidente de los demás. Yo espero que la próxima presidenta Claudia Sheinmam sí sea presidenta de todos y de cada uno de las y los mexicanos, que extienda y abra puentes, que maneje los mecanismos de comunicación con todas y con todos los partidos de Oposición".

El también ex Secretario de Gobernación pidió a Sheinbaum Pardo que atienda el tema de los desaparecidos y que implemente política para reducir los delitos del fuero común y particularmente los homicidios.

"Que reciba a las madres buscadoras, que se calmen y se tenga la disminución real y seria de los delitos del fuero común, el incremento a 200 mil homicidios dolosos por parte de este gobierno", agregó el legislador panista.

"Es una vergüenza en cualquier parte del mundo y por eso esperamos que tengamos mejores condiciones".

Ramírez Acuña lamentó que la Oposición en el Senado de la República no pudiera frenar la Reforma Judicial por no contar con el apoyo de un legislador del blanquiazul y otro de Movimiento Ciudadano ni tampoco la iniciativa para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.