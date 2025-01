El Gobierno de México ya tiene planes para responder a aranceles de Trump: Claudia Sheinbaum

Ante la amenaza del Presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su Gobierno ya tiene planes para responder a esa medida.

Durante su conferencia mañanera, la Mandataria reiteró que se debe tener "cabeza fría" para tomar esas decisiones, pero advirtió que hay plan A, B y C como parte de una estrategia que se ha trabajado desde hace meses.

"Siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el Gobierno de los Estados Unidos y hay esta mesa de diálogo y tenemos plan A, plan B, plan C, para lo que decida el Gobierno de los Estados Unidos.

"Pero es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación.

"Vamos a esperar, como siempre dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este dialogo", insistió.

Ayer, Trump dijo que anunciará mañana la implementación de un arancel de 25 por ciento contra los productos importados de México y Canadá, aunque evitó precisar la fecha en que estos empezarán a aplicarse.

El republicano argumentó su determinación por tres motivos: la llegada de migrantes a través de la frontera sur de Estados Unidos; el tráfico de fentanilo y otras drogas que causan miles de muertes por sobredosis en su país; así como lo que considera "subsidios" a sus socios de Norteamérica por el tratado comercial.

"Realmente tendremos que hacerlo, porque tenemos déficits muy grandes con esos países. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo", dijo a periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Esta mañana, Sheinbaum inició su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional asegurando que su Administración mantiene un canal de diálogo abierto con el Gobierno estadounidense por diversos temas de interés binacional.

Pero de inmediato se refirió a la posible imposición de aranceles y dijo que hay comunicación diriamente, en el marco de la confianza y respeto a la soberanía.

"Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del Presidente Trump e informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días.

"Por ejemplo, en el tema de migración con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales. Si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad, todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente.

"En el tema también de la seguridad, se mantiene permanentemente comunicación en el marco de cuatro principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía", dijo a modo de introducción.

Enseguida, el Secretario de Economía Marcelo Ebrard afirmó que imponer aranceles a México impactaría económicamente a millones de familias en Estados Unidos, por lo que calificó las eventuales tarifas como un "error estratégico".

Explicó por ejemplo que, en automóviles, la aplicación de aranceles afectaría a 12 millones de familias estadounidenses, pues los consumidores pagarían un monto adicional de 10 mil 427 millones de dólares, causando presiones inflacionarias.

Pese a la reafirmación de Trump, Sheinbaum dijo que al momento no existe una decisión final y se han preparado desde el año pasado ante los aranceles que el republicano prometió durante su campaña.

"Hasta ahora, lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del Presidente Trump, pues es que el Tratado Comercial se mantiene.

"¿Qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles.

"Y estamos preparados desde hace meses, es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos, entonces, pero, ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto y se ha mantenido, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo, que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe", reiteró.

Al ser cuestionada sobre un fondo preventivo, como anticipó ayer la Subsecretaría de Hacienda con una bolsa de 100 mil millones de pesos, la Presidenta dijo que ese recurso es una posibilidad, pero lo importantes es el plan en general.

-¿Cuentan con un fondo preventivo ante la posibilidad de aranceles y sobre todo ante el amago de Trump por el petróleo?, se le preguntó.

"Tenemos un plan que va más allá de un fondo y un análisis muy exhaustivo de las implicaciones que pudieran tener los aranceles, entonces sí hay plan, por eso digo estamos preparados para cualquier escenario.

"Evidentemente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que se llegue a un escenario de este tipo, pero desde hace meses que anunció el Presidente Trump, incluso antes de la elección que ya habíamos entrado al Gobierno, porque lo había mencionado en su campaña, hay un equipo de trabajo preparando todo esto y también en coordinación con distintos sectores", respondió.

-Hacienda planteó una especie de bolsa de contingencia ante los aranceles, ¿eso entraría de inmediato?, se le insistió.

"Todo eso siempre es una posibilidad pero hasta ahora lo que hay es un plan y también una coordinación permanente, entonces, que sepa el pueblo de México que frente a una circunstancia que se pudiera dar, estamos preparados, tenemos un planteamiento y siempre la búsqueda del diálogo con el Gobierno de Estados Unidos.

"Porque como bien se menciona, la posibilidad de un arancel pues afecta también mucho la economía de los EU y a los estadounidenses, entonces por eso estamos preparados, tenemos el plan, pero siempre buscando el diálogo para evitar que pueda haber algo de este tipo.

"Y si es una decisión que llega a tomar el Gobierno de los Estados Unidos estamos preparados y manteniendo siempre el diálogo", dijo.

Sheinbaum subrayó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una herramienta clave para la economía regional y que las exportaciones de México involucran principalmente empresas de capital estadounidense.

Por ello dijo que los países de Norteamérica no deben verse unos a otros como competidores, pues los tres tienen beneficios con el acuerdo comercial.

"En el caso del comercio, en realidad, esa es nuestra perspectiva y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial, primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense, lo mencionó aquí el Secretario de Enomía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras, también, de micrprocesadores, de semiconductores que exportan a Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante, las empresas de capital estadounidense

"Pero además lo que hemos dicho permanentemente y lo sabe el Gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo.

"Entonces en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los EU, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente, esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial", dijo Sheinbaum.

La Mandataria enfatizó que la unidad del pueblo de México, así como la colaboración con el sector empresarial, son factores clave en la defensa de los intereses nacionales. Como ejemplo, dijo que la iniciativa privada se comprometió recientemente con ofrecer 50 mil empleos a migrantes mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos.