"No me vendí, me equivoqué al no votar", señala Cynthia López

La senadora del PRI, Cynthia López Castro, quien la madrugada del viernes optó por no votar en contra de la "supremacía constitucional" de Morena, aclaró que no vendió su vendió a favor del oficialismo, pidió una disculpa y reconoció que se equivocó al ausentarse para sufragar.

En un mensaje en sus redes sociales acusó una serie de difamaciones en su contra y recordó que fue de las pocas legisladoras que no declinó la participación y habló siete minutos entre una explicando sus argumentos en contra de dicha reforma de Morena.

Aclaró que no se sintió bien, "se me bajó la presión, me salí y no tuve el celular a la mano para poder regresar a tiempo a la votación. Ofrezco una muy sincera disculpa, me equivoqué por no votar sí".

Sin embargo, aclaró que su voto no fue definitorio para aprobar esta reforma porque con 126 senadores presentes morena necesitaba 84 y tuvieron 85 votos a favor, por lo que aún con su ausencia se hubiera avalado.

"No me vendí, no acordé, no hablé con nadie, son puras mentiras y descalificación", indicó la senadora por la Ciudad de México que aseguró que no le fallará a los 2 millones de personas que votaron por ella.