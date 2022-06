´Se metieron a elecciones´

"Hay incidentes que se han dado en distintas entidades federativas y hoy estoy aquí en Hidalgo, donde se está viviendo una jornada donde hay incidentes. Hemos visto en las últimas semanas la participación abierta, descarada, de los servidores públicos del Gobierno de la República, entrometiéndose en las elecciones y por eso el llamado fue que no hubiera una elección en donde el Gobierno estuviera metido de cabeza aquí, con todos los servidores públicos del Gobierno Federal.

"Y hemos denunciado que saquen las manos y por ello estamos aquí presentes para que constatemos que haya una jornada en paz, tranquila y con participación. Y bueno, nosotros hecho los señalamientos durante las últimas semanas y meses. Vamos a un buen resultado. Nosotros estamos trabajando en la Coalición Juntos Vamos por México en las cuatro entidades federativas donde vamos en coalición y esperaremos los resultados finales, los cómputos finales, no adelantarnos a dar resultados y respetando totalmente la ley", manifestó.

Si Carolina Viggiano resulta ganadora sería muy importante para el PRI, pero si resulta perdedora puede ser un golpe a tu dirigencia y al grupo que encabeza el PRI, ¿cómo estás viendo esto?

"Está muy claro, yo creo que las y los candidatos del PRI tienen una trayectoria, tienen un compromiso. Quienes salieron para nuestra colección en Va por México estamos echados para adelante. Pero yo creo que la mejor candidata, en el mejor momento, la mejor posicionada, hizo una campaña política extraordinaria recorriendo todos los municipios y quienes deciden son los electores.

"Lo que estamos viendo hoy es que la coalición es potente, que tenemos un Gobierno de la República que quiere destruir a la Oposición, quiere dividir a la Oposición... por eso el llamado es no hacerle el juego al Gobierno. El País se le cae a pedazos con Morena y entonces hoy lo que quiere es destruir a la Oposición, en este caso atacar al dirigente de un partido político, que forma parte de la coalición para que aseguren ganar en el 2024. Morena prácticamente va a tener ganada la elección del 24 y van a querer instalar una dictadura.

"Hoy, les guste o no les guste, en los resultados electorales federales del 2021, una coalición PAN-PRI-PRD tenemos 40 por ciento de la preferencia electoral, y Morena y sus aliados tienen 44 por ciento, y Movimiento Ciudadano 7. Así que está claro que si vamos juntos les vamos a ganar la Presidencia de la República. Entonces esperaremos los resultados electorales y después de los resultados, nosotros a seguir trabajando, a consolidar la coalición y a ir con todo juntos en Coahuila y el Estado de México".

Acusas, que las grabaciones que difundió tu paisana Layda Sansores fueron para afectarte y afectar a la coalición opositora, ¿funcionó esa estrategia que estás acusando?

"Yo siempre he respetado, tú lo sabes, la apertura que tenemos con Grupo REFORMA para expresar nuestras ideas. Siempre lo he dicho, hay que discutir todos los temas, pero sí te digo: son filtraciones ilegales, esto no se puede realizar. Yo hice una denuncia pública de señalar lo que estaba ocurriendo en un estado, donde una autoridad ejerce actos de autoridad al filtrar directamente en programas oficiales de un Gobierno grabaciones ilegales, montadas, con tal de desprestigiar a la Oposición, con tal de dividirnos.

"¿Por qué? Porque quieren manchar y al final del camino, sea verdad o no sea verdad, lo que quieren es desprestigiarnos. En este caso es evidente que quieren desprestigiar a la Oposición, porque ellos saben que dividiendo la Oposición pueden ganar la elección de 2024. Lo que sí te digo: es que hay una denuncia. No mía, de la Auditoría Superior de la Federación de que se robaron un equipo de alto contenido para espiar. Hoy te pueden estar espiando a ti, a los medios, a los empresarios, a los políticos. Porque hoy me tocó a mí, pero mañana te puede tocar a ti, y quedó claro que este Gobierno empezó este ataque porque votamos en contra de la Reforma Eléctrica, porque les dijimos que no".

¿El gobierno dobló, ablandó al líder del PRI con esto?

"Mira yo te diría y te lo digo con mucha responsabilidad Roberto, tú sabes que no es fácil enfrentar al poder. Ustedes lo han vivido durante muchos años. Tú mismo lo has vivido durante muchos años y muchos compañeros tuyos. Lo que sí te puedo decir es que el Gobierno ni me va a doblar ni me va a asustar. Yo sigo de frente, como te dije, aquí vamos a luchar siempre. Tenemos que enfrentarlos con la razón, con la ley, porque eso es lo que quiere el Gobierno, que lleguemos al terrorismo, a la autocensura, que nos dé miedo opinar. Eso no va a pasar. Lo vamos a enfrentar de frente, porque Morena es lo peor que le pudo haber pasado a México. Es la peor tragedia.

"Un gobierno represor, un gobierno corrupto un Gobierno que persigue a los opositores. En la peor dictadura se está esto y no podemos permitir que se instaure una dictadura en México.

Así que aunque nos persigan, aunque nos sigan difamando, sigan haciendo lo que quieran, nosotros vamos hacia adelante, vamos de frente y vamos a fortalecer la coalición para enfrentar bien el 23 y ganarles el 2024. Hay que hacer más amplia la coalición, más robusta, donde vayamos todos construyendo el mejor perfil para ganar la presidencia de la República en el 2024".