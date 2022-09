Polémica por las cifras de crímenes

Para el Ejecutivo, liderado por Andrés Manuel López Obrador, la caída de 2021 y la que muestra el primer semestre de 2022 configuran una tendencia. Para la oposición y parte de la prensa, el descenso es menor, lento y mantiene al país en unas cifras de violencia insoportables.

El debate sobre la tasa de asesinatos y la interpretación más adecuada se da en medio de una discusión de fondo en el país, sobre el tipo de estrategia de seguridad que debe implementar el Gobierno y la corporación que debe protagonizarla. Morena, partido del presidente, ha conseguido transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad, civil, a la Secretaría de la Defensa. La formación trata ahora de prorrogar el uso policial de militares y marinos.

La conferencia de prensa matutina de López Obrador suele convertirse en escenario para las batallas interpretativas de la tasa de asesinatos.

¿Bajan los homicidios?

Si sí, ¿comparado con qué? Este jueves, el popular periodista Jorge Ramos ha acudido a la mañanera para plantearle al mandatario su interpretación de los datos, episodio habitual estos años.

Según Ramos, el Gobierno de López Obrador es ya el más violento en la historia de México. “Desde que usted llegó al poder ha habido ya 126.206 mexicanos asesinados, más que con Peña y Calderón”, ha dicho, en referencia a los últimos dos presidentes.

Ramos ha añadido: “Esto significa que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, por eso muchos se oponen a ella. Si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Si siguen matando 84 mexicanos por día, al final cuando entregue el poder, serán 190.000 muertos”.

López Obrador ha contestado que no estaba de acuerdo con sus datos. Ramos ha dicho que eran números del mismo Gobierno. El mandatario ha señalado que él también saca sus datos del Gobierno. “Nada más es cosas de cómo los presentas”, ha dicho.

REVIERTEN TENDENCIA

López Obrador ha presentado entonces una gráfica de la evolución de los asesinatos desde el Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), indicando que su Gobierno ha logrado, después de muchos años, revertir la tendencia al alza de este delito. “En el gobierno de Salinas hubo un incremento de homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%”, ha dicho, en referencia a Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas. “Con Fox ,primer presidente del PAN, que gobernó del 2000 al 2006, hubo un incremento de 1.6%”, ha dicho. Luego ha llegado a Felipe Calderón.

Sin cambio de estrategia

- “Esto… es algo excepcional”, ha dicho, en referencia a Calderón. “Es algo absolutamente excepcional. Estamos hablando de un incremento del 192.8%... Luego, con Peña Nieto, aumenta aún 59%. Y aquí viene… Mira. Hemos logrado una disminución, en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta hace unos días, de menos 10.6%, comparado con 2019”.

- Ramos ha insistido: “Tiene más muertos en cuatro años que en los dos sexenios anteriores”. Y López Obrador señalaba la tendencia a la baja: “Pero mira cómo va”. Ramos ha contestado: “Ese 10% no es real. En 2019 hubo 34.711 asesinados, en 2021 fueron 33.320. Eso no es 10%”. Y Ramos ha contraatacado: “Bueno, pero es que son 84 muertos por día y si eso lo multiplica por los meses que le quedan, sube a más de 190.000”.