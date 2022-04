Rosario Ibarra de Piedra fue sepultada en NL, piden continuar con su lucha por los desaparecidos

En el Panteón de Dolores de esta capital, minutos antes de darle sepultura, la ombudspersona lanzó un mensaje a unas 100 personas reunidas, para pedirles que hagan realidad el anhelo libertad de María del Rosario Ibarra de la Garza, fallecida el sábado de causas naturales a los 95 años.

"No nos despedimos, porque así como hoy vienen, yo quisiera pedirles que nos sigan acompañando en esta lucha, que no nos abandonen, que se vuelvan multiplicadores y que en sus centros de trabajo, con sus familias lleven la idea de que tenemos qué continuar la lucha de una pionera de los derechos humanos: Rosario Ibarra de Piedra, esta luchadora que como han dicho muchos no es solo la madre de la familia Piedra si no de muchos ciudadanos", dijo su hija.

Sus palabras fueron seguidas por un coro que pregonaba: "¡Rosario vive, la lucha sigue!".

Junto a Rosario hija, en el cementerio estuvieron presente su hermana Claudia, así como el exguerrillero Ricardo Morales y la sobreviviente de desaparición Laura Elena Galván, quien dijo que después de nacer fue parida por segunda ocasión por la luchadora social, a quien consideraba su madre.

Ibarra de la Garza fue sepultada en la misma tumba donde descansa su esposo Jesús Piedra Rosales y su hijo Carlos, fallecido en febrero del año pasado.

A un lado de la tumba está otra donde yacen los restos de los padres de doña Rosario, Baldemar Ibarra y Concepción de la Garza.

En entrevista posterior a la inhumación, Piedra Ibarra reiteró que la lucha de su madre continúa, para encontrar la verdad y afirmó que seguirán en el activismo y en la búsqueda de los desaparecidos, entre los que se encuentra su hermano Jesús Piedra Ibarra, detenido en 1975 en Monterrey, sin que se volviera a saber de él, durante la época conocida como la Guerra Sucia.

Recordó que su madre fue incansable en su interminable jornada por encontrar a los desaparecidos.

"Vamos a seguir en pos de la verdad hasta encontrar la justicia. Siento mucho dolor por perder a este ser humano que tenía siempre mucha vitalidad para poder resistir siete huelgas de hambre, plantones, enfrentar a los presidentes de la República, verdaderos sátrapas. Para hacerlo se requiere una gran convicción y fortaleza", dijo.