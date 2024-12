Salinas Pliego en Cumbre CPAC llama a empresarios a actuar por México

Por: El Universal

Diciembre 08, 2024 - 10:25 p.m.

En su intervención en la Cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en Buenos Aires, Argentina, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ofreció un contundente mensaje dirigido al sector empresarial.

Subrayó la necesidad de involucrarse activamente en los problemas económicos y políticos que enfrenta México, destacando que el deterioro del entorno impacta directamente en los negocios.

"No se vale hacer como que no pasa nada y esperar a que pase la tragedia. Todos somos responsables de sacar esto adelante", afirmó Salinas en su discurso, donde enfatizó que los empresarios no deben ignorar las señales de crisis.

Salinas Pliego plantea soluciones para el entorno empresarial

Desde su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Salinas Pliego comparó la situación actual con la necesidad de adquirir seguros para protegerse de riesgos. "Si aseguramos nuestros bienes contra incendios o inundaciones, ¿por qué no protegernos contra un entorno económico adverso?", cuestionó.

El empresario alertó que, si el panorama económico se deteriora, los negocios también sufrirán. "Es de primaria entender que, si el entorno donde operamos se viene abajo, nuestros negocios también se vienen abajo", señaló.

Asimismo, criticó la falta de involucramiento de algunos empresarios en temas políticos y económicos del país, justificando que muchos están ocupados en atender sus empresas. Sin embargo, exhortó a todos a salir de esa posición y actuar con responsabilidad.

De igual forma el empresario complementó su discurso con mensajes dirigidos a la comunidad empresarial. Publicó: "¡¡¡Les hago un llamado a mis amigos empresarios, no se vale hacer como que no pasa nada y esperar a que pase la tragedia que está viviendo mi país... a estos zurdos de mierda no hay que darles ni un milímetro porque lo aprovechan!!!".

En otro mensaje, hizo un llamado a estar preparados ante cualquier eventualidad económica o política que afecte al país, insistiendo en que la colaboración entre sectores es clave para evitar el colapso de los negocios.

Ricardo Salinas Pliego destacó la relevancia de asumir un rol activo en la economía y política, recordando que el bienestar del entorno es esencial para la prosperidad empresarial. Su participación en la Cumbre CPAC reafirma su postura como uno de los empresarios mexicanos más influyentes en el debate público.