Reta AMLO a senadores: acampen para que vean qué se siente

"Que dejen el servicio público a gente que le tenga amor al pueblo, sobre todo, que tenga un compromiso con los más humildes, que se queden los que quieren realmente servirle al pueblo, hay muchos", pidió.

"Que bien que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí, para que vean lo que se siente".

"No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí el Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo", criticó AMLO.

El Mandatario dijo que la protesta de los opositores es como una pijamada.

"Pueden estar un día, dos días, como si fuese una pijamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a los que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario", ironizó.