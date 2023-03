EU no ayuda en el tema migratorio, reprocha AMLO

El Mandatario federal destacó que su gobierno ha invertido 100 millones de dólares en El Salvador, Honduras, Guatemala, a diferencia del gobierno de Estados Unidos, a quien ha pedido que "pónganle, ayuden", pero no se ha logrado ese propósito ni con el gobierno de Donald Trump ni ahora con el presidente Joe Biden.

"Me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atiende a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos".

"Nosotros hemos demostrado que si se invierte en los pueblos de Centroamérica y el Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen a quienes si no tienen otra opción deciden salir a buscarse la vida como pueden. Hemos invertido más de 100 millones de dólares en comunidades de El Salvador, Honduras, Guatemala, hemos estado en Centroamérica".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: "Lo que hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es si estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle, ayuden y no lo han hecho, ni con el presidente Trump logramos este propósito ni ahora con el presidente Biden", dijo.

"¿A qué cree que se deba?", se le peguntó.