Refuta Fiscal de Morelos a FGR en caso Ariadna

CIUDAD DE MÉXICO.- El dictamen forense de la Fiscalía General de la República ( FGR ) no tiene posición de superioridad en los efectos del estudio forense en el caso de Ariadna Fernanda López , afirmó el Fiscal General de Morelos Uriel Carmona.

Añadió que corresponde a una opinión y será el juez de la causa quien determine la validez de los dictámenes forenses.

El fiscal indicó esto luego que ayer la FGR expuso en un comunicado que la mujer, encontrada muerta en un paraje de la carretera La Pera-Cuautla en octubre pasado, murió por golpes en la cabeza y no por una alcoholemia, como sostuvo la Fiscalía de Morelos.

"El comunicado no deja de ser más que una opinión, el propio comunicado lo establece y lo reconoce, en la parte jurídica ese comunicado no puede desmentir una necropsia practicada científicamente, eso solamente tiene un efecto en términos mediáticos, pero no vincula jurídicamente a la investigación que nosotros estamos desarrollando en Morelos por cuanto a los delitos que se pudieron haber cometido acá en el asunto de Ariadna y tampoco vincula al juez de la causa penal que conoce del proceso penal", dijo a REFORMA Carmona.

"Entonces en realidad nosotros lo vemos como una opinión, por supuesto que no estamos de acuerdo, pero corresponde solamente a los tribunales y a los jueces dirimir cuál de las dictámenes deberá prevalecer, a eso es a lo que nosotros nos atenemos, al resultado del jurídico, e institucionalmente nosotros seguimos respaldando el trabajo de nuestro equipo forense, todas ellas mujeres con experiencia y las credenciales suficientes y para emitir la necropsia que se ha criticado tanto", añadió.

Para el fiscal morelense no depende de una Fiscalía si una necropsia vale o no.

"Es responsabilidad del perito que emite un dictamen forense y la valoración de su eficacia le corresponde únicamente a los jueces. La FGR no tiene una posición de superioridad ni nosotros de subordinación y esta opinión que emitió no se está dando dentro de un procedimiento legalmente establecido.

"No se trata de una carpeta. Nosotros vamos a ser respetuosos, sin embargo, estamos esperando la parte jurídica. También sabemos que la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) ha emitido sus opiniones, mismas que respetamos, sabemos de la gran presión que se tiene al gobernar una Ciudad como esa pero nosotros estamos fuera del campo de lo político y aquí nos vamos a mantener", manifestó.

Indicó que el comunicado de la FGR causa confusión en la familia de la víctima y reprochó que hasta ahora la Fiscalía de Morelos no conoce ni el dictamen forense de la Fiscalía de la CDMX ni de la FGR.

"Creo que el comunicado no es lo más afortunado, sobre todo para las víctimas, este tipo de opiniones es a las víctimas a las que puede confundir y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, la necropsia, estimamos que se llevó a cabo correctamente en aplicación de un protocolo con perspectiva de género para la investigación del feminicidio y eso se tendrá que sostener científicamente, ese dictamen (de Morelos) se sostiene por si solo", insistió.

"Esa opinión de la FGR la respetamos pero está fuera del proceso penal. Hay un proceso penal en la Ciudad de México en un juzgado del fuero común y es el juez penal quien debe decir cuál necropsia es la que va a tener efectos y a eso nos vamos a atener", sostuvo.

En este sentido descartó que un golpe en la cabeza de la mujer haya derivado en su muerte.

"Yo revisé esa necropsia minuciosamente y en la opinión técnica-científica de los peritos sí se establece una lesión en la extremidad cefálica, sin embargo, no fue la causa de la muerte.

"Esa lesión, según nuestro dictamen, no fue la causa de la muerte sino que fue una severa intoxicación alcohólica y por consecuente bronco-aspiración", afirmó.