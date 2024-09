No hay manera de que nos tiren la reforma.- Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no hay manera de que el Poder Judicial eche abajo, por errores de procedimiento, la reforma judicial aprobada en lo general y en lo particular esta madrugada.

"No hay posibilidades, porque no procede ningún recurso contra la reforma constitucional y somos el poder reformador de la Constitución", sostuvo, tras el festejo de Morena junto con el PVEM y el PT, que desecharon cualquier solicitud de la Oposición, que acusó que sobre las canchas de basquetbol improvisadas como Salón de Plenos no había ni el quórum requerido.

"Están las fotografías y están las grabaciones, no hay ningún problema, pero no es cierto eso (que no hubiera el número de asistentes requerido ni el tablero para confirmar la asistencia). Se cuidó todo el procedimiento, se cuidó cada una de las etapas del proceso y se dio una amplia deliberación en torno a esta reforma".

Monreal resaltó que en el debate estuvo presente la Oposición, a pesar del cambio de sede debido a que en el Palacio de San Lázaro había protestas de trabajadores y estudiantes que rechazan la reforma judicial.

"La Oposición estuvo y votó y ustedes lo vieron, expresaron sus puntos de vista con libertad. Incluso iba a ser solo una ronda en posicionamientos y nos fuimos a seis rondas a petición de la oposición, casi 140 legisladores y legisladoras pasaron a la tribuna a expresar sus argumentos en favor o en contra", aseguró.

La reforma que pone a voto directo a los jueces, magistrados y ministros de la Corte, a partir de propuestas principalmente del partido gobernante en turno, fue avalada anoche por los diputados y enviada al Senado, donde Morena necesita un voto para avalar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal aseguró en conferencia de prensa que el nuevo Poder Judicial beneficiará al País, a pesar de las presiones en contra, como la de Estados Unidos que ha asegurado que no resolverá el problema de la corrupción ni mejorará la justicia y sí afectará las relaciones comerciales.

"A pesar de presiones, incluso de amenazas de representantes de potencias extranjeras, no cedimos", dijo el coordinador.

La Suprema Corte de Justicia, donde la reforma prevé la reducción de 11 a 9 ministros y de su periodo de 15 a 12 años, además de la eliminación de las salas, ha anulado por errores en el procedimiento reformas como el "Plan B" electoral.

Durante la discusión, legisladores como Gildardo Pérez, de Movimiento Ciudadano, o Humberto Moreira, del PRI, acusaron la falta de quórum y solicitaron un reconteo que les fue negado.

"Evidentemente esta asamblea no tiene quórum, es ilegal y usted la está avalando, por eso le exigimos rectificación de quórum por bancada, por legislador, en base al Reglamento", dijo Gildardo Pérez, pero Sergio Gutiérrez Luna, en funciones de Presidente de la Cámara, desechó la petición.

"Es evidente que hay quórum", sostuvo.

Finalmente, Morena y sus aliados consumaron la reforma y enviaron el documento al Senado.

Los legisladores gritaron "¡Sí se pudo!" "¡Es un honor estar con Obrador!" y se tomaron la foto antes de la oficial, el martes en San Lázaro.

Ese mismo día, dijeron, avalarán la reforma sobre pueblos indígenas y luego seguirán con el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena para la semana después del 15.

Monreal dijo que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum los mandó felicitar esta mañana y negó que fuera a hablar con López Obrador.

"No, lo que voy a hacer ahorita es ir a dormir", dijo.