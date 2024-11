Acusa Zedillo giro autoritario en México con reforma a Poder Judicial

El ex Presidente Ernesto Zedillo acusó que en México se pretende implantar un régimen autoritario con la reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos reguladores autónomos y el control del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un artículo publicado en The Washington Post, el ex Mandatario priista indicó que la última estocada al régimen democrático fue la aprobación de la reforma de la llamada "supremacía constitucional", en la que se establece que las reformas a la Carta Magna no pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"El lunes, la Suprema Corte publicó un proyecto de opinión reafirmando su prerrogativa de examinar la constitucionalidad de las pretendidas reformas judiciales e indicó que partes de ella deberían ser invalidadas. En respuesta, los legisladores de Morena impulsaron el miércoles un proyecto de ley en la Cámara baja que busca despojar a la Corte de su autoridad para revisar enmiendas constitucionales aprobadas por el Congreso.

"Este último movimiento ha desenmascarado completamente a Morena: su intención es transformar el régimen político de México en uno autoritario", expuso.

Zedillo, quien fue titular del Poder Ejecutivo de 1994 a 2000, aseguró que durante su mandato se hizo la reforma judicial que estuvo vigente hasta septiembre pasado y que sirvió de base para constituir un régimen democrático en el que estaba garantizada la independencia del Poder Judicial.

Con los cambios impulsados por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y avalados por el partido oficialista Morena y sus aliados, consideró, esta columna ha sido socavada, pues el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros que está en vías de implementación no garantiza la independencia ni el profesionalismo de los impartidores de justicia.

"El reemplazo del Poder Judicial está siendo presentado como un proceso democrático, con jueces que serán elegidos por voto popular de listas de candidatos. Este argumento es absurdo, ya que las listas serán efectivamente determinadas por el partido gobernante. Además, es ampliamente aceptado que elegir jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judicial, pilares de un sistema legal justo y equitativo", argumentó.

Zedillo dijo que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con la senda trazada por López Obrador en el desmantelamiento del régimen democrático que ha existido en México en las últimas tres décadas, pese a las expectativas generadas respecto a su papel como la primera mujer que accede a la titularidad del Poder Ejecutivo.

"Lamentablemente, Sheinbaum ha redoblado su apoyo al esquema antidemocrático de AMLO, incluso emulando sus tácticas de difamar, insultar y amenazar tanto al Poder Judicial como a jueces y a otros que han criticado las enmiendas. También está abogando por que el gobierno ignore las resoluciones judiciales.

"La crisis constitucional que está alimentando no proporcionará la buena gobernanza democrática para la que fue elegida. En su lugar, debería usar su mandato para detener la regresión democrática orquestada por AMLO - cualquiera que sea su intención -, e iniciar un proceso genuino y completo de reforma para lograr un verdadero Estado de Derecho y seguridad ciudadana en México", consideró.