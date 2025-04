André Jardine advierte que van por el tetracampeonato

América fue mejor que Cruz Azul en el tercer capítulo del Clásico Joven, pero no les alcanzó para ganarlo. Ya suman cuatro encuentros sin victoria, pero el objetivo en el Nido es el mismo: hacer historia.

André Jardine, técnico de las Águilas, enfatizó luego del empate sin goles ante La Máquina que la misión es conseguir el título 17 de la Liga MX para aumentar su legado en el futbol mexicano.

"¿Qué otro equipo ganó el tetracampeonato? Ninguno. Queremos seguir haciendo historia. No somos super héroes, pero siempre habrá un equipo con mucha hambre de seguir triunfando. Cuando se escapa un objetivo, queremos ganarlo todo. En Liguilla habrá más para hacer historia", declaró el brasileño.

La eliminación ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf golpeó fuerte en el seno azulcrema, pero sabían que era importante cambiar el chip para volver a pelear por el campeonato local.

"Pasamos dos, tres días dolidos y sufriendo con la eliminación. Vino el mismo rival, teníamos que encontrar fuerzas para tener una nueva cara. Estuvimos más cerca de la victoria, merecíamos una mejor suerte. Para mí fue muy cerrado, pero seguimos sumando puntos importantes para el objetivo de terminar en primero", agregó Jardine.

Rodrigo Aguirre podría reaparecer ante Rayados

De los cuatro encuentros sin triunfo, tres se fueron sin hacer gol. No contar con Henry Martín ni Rodrigo Aguirre ha cobrado factura en el América; sin embargo, el Búfalo podría reaparecer a media semana.

"(Rodrigo) Aguirre ya estará disponible. Henry acaba ganando más plazo para recuperarse y no anticiparnos. Posiblemente hasta la Liguilla para colocarlo en su mejor forma, lo mismo todos mis jugadores. No me preocupa la falta de contundencia", concluyó.