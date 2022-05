Recupera BBVA depósitos erróneos, pero denuncian más fallas

"Algunas operaciones de compra realizadas en días pasados con tarjetas de débito no habían sido cargadas a las respectivas cuentas y dichos montos se reflejaron erróneamente como saldos disponibles.

"En las últimas horas, el registro de todas esas compras ya se ha hecho de manera correcta", mencionó en una actualización sobre sus fallas.

"Reiteramos nuestras disculpas por las confusiones que hayamos causado con los saldos de las cuentas de algunos de nuestros clientes", añadió en su comunicado.

Sin embargo, los clientes de BBVA México denunciaron mayores afectaciones por los problemas que el banco atribuyó ayer a un error humano.

"No estoy de acuerdo. A mí sí me hicieron los cargos y se reflejaron en mi cuenta y tuve que pagarlos nuevamente hoy porque si no no puedo usar mi cuenta", señaló un usuario en Twitter.

"¿Y que pasa con las cuentas que amanecimos en negativos y no recibimos ningún depósito ayer equivocado? Cargos dobles que anteriormente ya se habían cargado y aparecen como si la compra se hubiera realizado hoy; no puedo usar mis cuentas por lo mismo", expresó otro usuario.

Incluso algunos denunciaron que ahora tienen saldos negativos debido a las fallas del banco. "Déjense de tonterías que a mí sí me estuvieron cobrando cada transacción y me volvieron a cobrar hasta dejarme en saldo negativo", relató un usuario.

"Eso mismo me pasó a mí: ayer no toqué ni un centavo de lo que por error se me depositó y ahora no tengo ni lo que había disponible en mi cuenta antes del error de ellos. Hasta les salgo debiendo", dijo otro cliente.

"Eso no es verdad. Los montos que me duplicaron yo los firmé con NIP en terminal, el dinero de esos pagos sí se me descontó de la cuenta y aparte tengo las facturas y los tickets con hora y fecha de abril. Nada más están buscando cómo justificar su error", añadió otra usuaria.

Los clientes de BBVA hicieron un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a intervenir en el caso.

"@CondusefMX, somos varios los afectados con cargos dobles. ¿Qué procede? Es un robo de parte de BBVA y no dan respuesta ni en la aplicación ni en su linea telefónica", mencionó una persona.

"A mí se me habían hecho los cobros correspondientes en su momento, ayer no me 'cayó' nada del dinero que depositaron 'por error' y hoy mi cuenta de débito me aparece en negativos cuando yo tenía ese dinero para el resto de mi quincena. @BBVARe_mx @CondusefMX @Profeco", dijo otra usuaria.