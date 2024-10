Activistas y trabajadoras sexuales protestan en el MUAC

La tarde de este domingo un grupo de activistas y trabajadoras sexuales protestaron en las instalaciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) por exhibir la obra "Extracto para un fracasado proyecto" de Ana Gallardo, la cual señalaron revictimiza y violenta a trabajadoras sexuales, así como a Casa Xochiquetzal, donde la artista Argentina efectuó una residencia.

"Estamos resistiendo día a día porque no hay apoyo de la sociedad civil, es inaceptable que a través de estos proyectos que dicen realizar para visibilizar las vivencias que ahí se encuentran y después lo vengan a exponer a los museos, siendo ellos los únicos que son remunerados económicamente, porque no aportan nada a nuestros refugios. Es lamentable que exista esta cultura del extractivismo y hoy se pide que esta exposición de Ana Gallardo quede fuera de este museo", fueron algunas de las palabras de una de las manifestantes.

Además, se pidió una reparación del daño a las mujeres que se encuentran en Casa Xochiquetzal e hicieron una invitación para realizar aportaciones a dichos refugios.

Las manifestantes realizaron pintas fuera del museo con leyendas como "Respeto total al trabajo sexual".

¿Por qué generó polémica pieza de Ana Gallardo?

En la pieza expuesta en el MUAC, un texto tallado en un muro, Ana Gallardo narra su experiencia dentro del albergue para mujeres de la tercera edad que fueron trabajadoras sexuales. El texto tiene un lenguaje crudo y la artista argentina cuenta su mala experiencia.

El texto generó indignación en rede sociales, pues en la narrativa sobre "su mala experiencia" al colaborar con el refugio usa palabras despectivas como: "geriátrico de mujeres prostitutas" y "viejas putas callejeras".

Casa Xochiquetzal envía carta al MUAC

Luego de que el MUAC abriera las puertas a dicha exposición, la Casa Xochiquetzal envió una carta al museo donde expresa su preocupación y descontento al exhibir el trabajo de Ana Gallardo, el cual indicó "está lleno de mentiras que afectan a la Casa".

"Esa persona no pasó 'un tiempo' cuidando a Estela, como dice la pieza, sino que lo hizo un día y no volvió más. No fue la muerte de Estela lo que mermó su posibilidad de concluir. Si ella hubiera estado cerca de la casa, sabría que las palabras 'prostituta' y 'puta', son palabras dolorosas para las habitantes de la casa, y ahora con esta pieza las está revictimizando e impulsa a la gente a nombrarlas de esa forma, que no es que sea un insulto, aunque ella sí use esas palabras para insultar", se lee en el escrito.

"Ana Gallardo falta al respeto a la identidad de las habitantes de la casa, revela el nombre de Estela, la graba y muestra, graba y muestra la parte de afuera de la casa, miente, difama, insulta, revictimiza, violenta, afecta a las mujeres, y todo esto con presupuesto público y validado por el MUAC", concluye el documento.

Ante la misiva, el MUAC respondió a través de un comunicado donde explica cómo es que se llevó a cabo la exposición en colaboración con diferentes museos, asimismo expresó su solidaridad a las poblaciones más vulnerables, por lo que señaló, sostuvo contacto con Casa Xochiquetzal, con quienes habrá un llamado al diálogo para intercambiar ideas y posturas.