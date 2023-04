Propone Delfina Gómez la reducción de salarios

Edomex

"Muchos quieren el poder, pero lo quieren para el beneficio propio, así que por amor al pueblo le vamos a bajar el sueldo a los que ganan más para dárselo a quienes ganan menos, como a nuestros campesinos y a empleados que perciben menos del salario mínimo", anunció.

Ante más de dos mil habitantes, muchos de pueblos originarios, la abanderada de la alianza Juntos Hacemos Historia, dijo que esta iniciativa es un ejemplo, una muestra de que se va a trabajar por la gente durante su gobierno, si es que obtiene la victoria en las urnas.

"El cambio no se trata sólo de cuestiones materiales. El cambio también se tiene que hacer en la actitud. Yo puedo tener una casa muy bonita en cualquier municipio, pero si no tengo valores ¿de qué me sirve?", expresó ante sus seguidores.

La senadora con licencia precisó que la propuesta de Plan de Gobierno que presentó está basada en el humanismo mexicano, ya que para mejorar el bienestar de todos se deben fortalecer los valores sociales.

En su mitin habló de las propuestas que aplicaría durante su gestión, en caso de ser favorecida con el voto de los mexiquenses.

En el caso de los hospitales, lo principal que se haría a su llegada al gobierno estatal es abastecer los que ya existen, para que brinden atención de calidad.

Además de concluir los que no se han terminado de construir desde la administración del exgobernador Eruviel Ávila Villegas y en la actual gestión de Alfredo del Mazo.