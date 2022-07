Prevén se agudice la crisis por el agua

Monterrey.- En sus 35 años como ganadero, Leopoldo Sánchez ha vivido varias sequías, pero no duda en afirmar que la actual es una de las más graves y prolongadas que ha presenciado, y prevé que en agosto se enfrente la parte más crítica.

Dice que cada día hay menos agua en los pozos y las represas se están secando, lo que dificulta la producción de alimento para ganado.

"Cuando pase esta sequía, a lo mejor quedará la mitad de todo lo que tenemos", lamenta.

Sólo las lluvias de septiembre podrían revertir la situación y dar un respiro a la golpeada zona rural del estado, afirma.

"La gente de la Ciudad, si no es por el campo, no come", responde tajante a la pregunta sobre qué pasaría si se acaba el agua en la zona rural.

"Si no llueve en agosto y septiembre, olvídate, no la vamos a librar".

Óscar García, agricultor y ganadero, se encomienda a Dios y pide por lluvias, pues afirma resignado que no hay apoyos del Gobierno federal ni del estatal.

Desde su Rancho Los Lirios, ubicado en los límites de Montemorelos y General Terán, cuestiona que las autoridades se enfoquen a solucionar el problema de agua en la Ciudad, pero ignoren al campo.

Pone como ejemplo el caso de la extracción de agua en el Río Pilón para la zona metropolitana: es "altamente desfavorable" y no fue un buen acuerdo para la zona citrícola, advierte.

EN EL LÍMITE

"Estamos al límite con el agua para los animales y la de riego ni se diga, está agotada", alerta García, "las reservas de pasto para alimento están al mínimo y no se le ve fin a esto.

"Nuestra salvación es que Dios nos ayude pronto con lluvia para seguir luchando con lo poco que nos queda de recursos".