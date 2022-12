Reitera dirigente de Morena, promete piso parejo

Monterrey

Este domingo se llevó a cabo el foro "Encuentro por el Futuro Nuevo León" en el Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, a donde acudieron simpatizantes de Morena y ciudadanos.

Ebrard llegó al recinto con una hora y media de retraso y fue recibido entre vitoreo, con batucada y al grito de "se ve, se siente, Marcelo está presente" y "presidente".

Delgado fue el primero en tomar la palabra y su discurso se centró en mantener la unión como partido, sin perseguir proyectos personales.

"En nuestro movimiento no nos cansamos de promover un proceso de unidad, de ser conscientes que es mucho más grande en lo que estamos participando que no se trata de proyectos personales, sino de un proyecto de país", dijo.

ÁRBITRO JUSTO

Aseguró que el partido será un árbitro justo en la encuesta para definir al candidato a la Presidencia.

"La dirigencia nacional es muy consciente de lo que está en juego y no nos vamos a equivocar, nuestro papel es ser un árbitro imparcial, garantizar juego limpio, garantizar piso parejo", apuntó.

"La dirigencia no puede interferir no puede tener favorito, es más, no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente", agregó.

Además, opinó que la oposición está derrotada "moral y electoralmente" y que "de todos no se hace uno".

Ebrard hizo énfasis en su cercanía y su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador durante 23 años, incluso antes de que se conformará Morena.

"He acompañado a Andrés Manuel desde hace 23 años, no ayer. Y a mí siempre me ha costado y no me importa, porque es bien fácil apoyar a alguien cuando te dan pero lo que hay que ver es que alguien te apoye cuando te cuesta, cuando vas contra la corriente", indicó.

Además, destacó su papel en la adquisición de las vacunas y de la negociación de los aranceles que quería imponer Estados Unidos.

Al evento acudieron unas mil 500 personas según una estimación realizada por el funcionario.

Exigencias de Ebrard

- La celebración, en el primer semestre de 2023, de debates entre las y los aspirantes para contrastar perfiles, trayectorias y propuestas.

- El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento.

- Que la aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena sea realizada y supervisada de manera independiente y verificable, idealmente, con una sola pregunta en urna simulada.