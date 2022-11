Pone AMLO al PRI contra las cuerdas

En una estrategia parecida a la que ha usado anteriormente para presionarlos a fin de que respaldaran otras iniciativas gubernamentales.

El partido del presidente, Morena, ha formado una alianza con el PRI en el Legislativo para sacar adelante modificaciones constitucionales prioritarias para el Gobierno, como la que extiende la participación del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2029.

Esta colaboración con Morena le ha valido duras críticas al PRI y a su dirigente, Alejandro Moreno, al interior de la ya maltrecha alianza Va por México, formada con el PAN y el PRD.

Liderazgos de los partidos de la oposición acusan al PRI y Morena de haber pactado una vez más, ahora para la reforma electoral. Alito Moreno asegura que no.

Sus aliados le han exigido demostrarlo sumándose a la defensa del actual Instituto Nacional Electoral (INE), que el presidente quiere refundar desde cero con su iniciativa.

El dirigente priista enfrenta incluso presiones internas de parte de cuadros de largo cuño como los senadores Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong.

¿Cómo hará Morena para construir acuerdos con el PRI para lograr sacar esta reforma electoral que usted ha impulsado en el Legislativo?, le han preguntado este martes al presidente en su conferencia. El mandatario no ha echado un guante al PRI, sino que lo ha puesto contra las cuerdas.

"No sé qué vayan a decidir los legisladores nuestros [de Morena] y si se van a poder hacer alianzas o no. Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia el que se lleve a cabo una reforma electoral, independientemente de si se va a aprobar o no se va a aprobar", ha dicho López Obrador.

El presidente repite la fórmula discursiva de exigir al partido más viejo de México –en el que él mismo militó– definir su lugar en la historia: estar con el pueblo o contra el pueblo.

Iniciativa eléctrica

- En octubre de 2021, tras enviar al Congreso una iniciativa de reforma al sector eléctrico, López Obrador dijo que los priistas tenían la oportunidad de definirse y demostrar si daban continuidad a la política privatizadora o defendían los bienes de la nación

- O Carlos Salinas de Gortari o Lázaro Cárdenas. La reforma no fue avalada y ello desató una dura campaña encabezada por Morena y en la que los legisladores priistas que votaron contra la iniciativa de López Obrador fueron acusados de "traidores a la patria". Incluso fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República por ese concepto.