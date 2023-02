Insaculación de consejeros acabaría en la Corte, prevé Segob

De gira por Durango, el funcionario defendió la instrucción que dio a los diputados de Morena y partidos aliados, para que los nombramientos se lleven a cabo mediante un sorteo y no a través de un acuerdo político que repita el llamado "reparto de cuotas" entre partidos.

CIUDAD DE MÉXICO

"(Los nuevos consejeros) habrán de insacularse en la primera semana de abril", dijo. "Incluso el procedimiento constitucional dice que, si por alguna razón no se insacula en Cámara de Diputados, se envían las quintetas a la Corte y ahí la Suprema Corte, en una sesión pública, pues va a insacular y de ahí saldrá la designación de los cuatro nuevos consejeros electorales".

López respondió a las críticas del presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien lamentó que Morena renuncie a la construcción de acuerdos con el resto de las fuerzas políticas.

"Algunos como el trasnochado del señor Córdova anda diciendo que estamos renunciando a hacer política y, para hablarle a la verdad a los ciudadanos, sucede que son nuevos tiempos", expresó.

"Antes, para los cargos de consejeros electorales y magistrados electorales, la práctica común era el reparto del botín entre los partidos políticos, yo fui legislador y me tocó ver cómo era uno para este partido, dos para ti y otro para el otro y tú como no estás de acuerdo te quedas fuera... pues no es así".

Tras afirmar que ni el INE ni la democracia están en riesgo por la reforma electoral que se discutirá en el Senado, el titular de Segob acusó a Córdova de intentar actuar como legislador, aún cuando no es su función.

"No hay ningún riesgo ni de desaparición del INE ni de desaparición de la democracia, es un discurso político de las oposiciones.

"Imagínese que ahora el señor Córdova, que debiera de ocuparse de su trabajo, que es organizar los procesos electorales, ahora anda de legislador o se asume como un legislador, pues es una tarea de diputados y senadores, no del señor Córdova", sostuvo.

El político tabasqueño volvió a negar las acusaciones sobre el riesgo de despidos masivos en los órganos electorales.

Advirtió que el único que perderá su empleo será el Secretario Ejecutivo del CIÑE, Edmundo Jacobo, a quien se refirió como "todopoderoso".

"Andan diciendo con dolo que se va a despedir a no sé cuántos empleados y nada más alejado de la realidad, el único hoy funcionario electoral que seguramente se va a quedar sin trabajo, pues es el todopoderoso Secretario Ejecutivo del INE, este señor Jacobo", señaló.

"Porque se reasignan las tareas y se le quita esa preponderancia que la Secretaria Ejecutiva tenía, incluso, en algunos momentos por encima del Consejo General; todo lo demás es puro reordenamiento administrativo".