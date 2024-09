Nombran nuevo presidente de Sempra Infraestructura México

Abraham Zamora fue nombrado como el nuevo presidente para Sempra Infraestructura México. Mediante un comunicado la empresa indicó que en su nuevo cargo será responsable de posicionar a la compañía como líder en el mercado mexicano.

Actualmente, Zamora es presidente de la Asociación Mexicana de Energía, Consejero del Institute of the Americas, Council of the Americas, San Diego Regional Chamber of Commerce y miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego.

Cuenta con una licenciatura en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con maestrías en administración y políticas públicas por la Universidad de Columbia, y en economía política por la Universidad de Essex.

Tania Ortiz Men, presidenta de Sempra Infraestructura señaló que la experiencia de Zamora permitirá impulsar el desarrollo de nueva infraestructura en el País y contribuir a la transición y seguridad energética.

"Confío en que, bajo su liderazgo, nuestra empresa continuará ofreciendo soluciones de infraestructura para satisfacer las necesidades energéticas de México, al tiempo que impulsamos nuestro compromiso de generar prosperidad compartida en las comunidades a las que pertenecemos", señaló.