Preocupación por la calidad de la papa importada en México

La apertura a las importaciones de papa estadounidense, desde hace más de tres años, provocó un incremento de tubérculos que entran al país con el problema de que se detectan cargamentos con plagas cuarentenarias, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa), Gildardo González.

En el 2023 se importaron 150 mil toneladas de papa de Estados Unidos y en ocho meses, es decir, de enero a agosto de este año, ya se rebasó esa cantidad al llegar a las 190 mil toneladas.

"No somos el basurero de nadie", sin embargo, "están mandado producto que es el que no se vende o comercializan y buscan otros mercados, lo que no se vende allá tiene un precio de cero y el que se venda acá al precio que se venda tiene retorno", dijo González Saldívar.

Añadió que al mercado mexicano los productores estadounidenses mandan "productos sin calidad ni en buenas condiciones, que entran con precios muy bajos, no se trata de precios o de economía, se trata de calidad y fitosanidad".





Detectan plagas en papa importada de EU

El Presidente de Conpapa dijo a EL UNIVERSAL que el riesgo está en que la papa se usa como semilla y "hemos detectado cargas con resultados de enfermedades cuarentenarias" que ya se erradicaron en México, pero que sí existen en territorio estadounidense.

Por ello dijo que trabajan con el gobierno mexicano para evitar que entren productos con enfermedades cuarentenarias al país y añadió que también la autoridad en Estados Unidos debe de revisar los embarques de papa antes de que salgan de su país.

Expuso que el secretario de Agricultura, Julio Antonio Berdegué Sacristán, "está consciente de la importancia del cuidado sanitario y van a aumentar recursos para cuidados sanitarios tanto en frontera como en el centro del país, para implementar acciones, contratación de personal, mayor estrategia para evitar que entre en el país condiciones que nos puedan poner en riesgo".

González Saldívar recordó que a pesar de los nueve amparos que interpusieron productores para evitar la importación de papa estadounidense, por el riesgo de que entraran plagas milenarias, la resolución de la Suprema Corte del 2021 fue abrir la puerta al tubérculo cosechado en Estados Unidos.