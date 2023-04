La buscadora reconocida por la revista Time

CIUDAD DE MÉXICO

Mexican activist María Herrera Magdaleno, 73, helps lead a thousands-strong movement that no one wants to join. Four of her eight children-Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando, and Gustavo-have been missing for over a decade. They are among the more than 111,000 people currently missing in Mexico amid endemic violence sown by drug cartels".

Así la describen en TIME

La revista publicó que defensores de los derechos humanos aseguran que los esfuerzos de la michoacana están aumentando la presión sobre el Gobierno de México para que respondan a la crisis.

PROTESTÓ EN GALA

Este miércoles 26 de abril se llevó a cabo la gala TIME 100 con una alfombra roja celebrada en Nueva York, a la que María acudió con un vestido color negro y un gafete con las imágenes de sus hijos Raúl, Jesús Salvador, Gustavo y Luis Armando.

En su reboso, también de color negro, se leyó la siguiente consigna:

+110 MIL DESAPARECIDOS

HASTA ENCONTRARLES

Organizaciones de derechos humanos reconocieron su acto y celebraron su protesta.

ENTRE MILES, BUSCA A CUATRO

La originaria de Pajacuarán, Michoacán, lleva una lucha de más de una década. En 2008, sus hijos Raúl, entonces de 19 años, y Salvador, de 24, desaparecieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Dos años después, otros dos hijos de María, Luis Armando Trujillo Herrera, de 24 años, y Gustavo, de 28, fueron desaparecidos en el Estado de Veracruz.

Desde estas desapariciones, María y su familia, principalmente dos de sus otros cuatro hijos, Juan Carlos y Miguel, han luchado para buscar verdad y justica.

En 2014 fundaron Familiares en Búsqueda María Herrera A.C., para exigir a las autoridades que realicen procesos de localización, pero también han organizado brigadas nacionales de búsqueda.

REUNIÓN CON EL PONTÍFICE

El pasado 25 de mayo, se reunió con el Papa Francisco, a quien le externó su preocupación por la violencia en el País.

Refirió que de manera especial le pidió que elevara sus plegarias por los desaparecidos y por las madres que los buscan hasta en los lugares más riesgosos e inhóspitos.

Le entregó una carpeta con las fotos de sus cuatro hijos no localizados, y le expuso que todos los desaparecidos de México no cabrían en ese folder.

"Fue algo maravilloso, porque yo esperaba verlo de lejos, nunca esperé estar tan cerquita de él y menos sentir en su cercanía, la inquietud, la preocupación que tiene por todo lo que estamos viviendo acá en México, lo vi tan angustiado y tan preocupado. Lo vi preocupado y dijo que iba a seguir atento".

