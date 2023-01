IMSS toma medidas preventivas ante detención de Ovidio Guzmán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que está garantizado el personal para la atención al derechohabiente crítico, servicio de Urgencias y quirúrgicos, así como los insumos médicos para Urgencias en Sinaloa.



El director del IMSS, Zoé Robledo publicó en redes sociales que el instituto en Culiacán tomó medidas preventivas para salvaguardar al personal y derechohabientes, por lo que la atención se enfocaría en pacientes críticos, quirúrgicos y urgencias.

Así como garantizar que las unidades médicas cuenten con combustible suficiente para las plantas de energía y seguir la operación.

El instituto suspendió la Consulta Externa y Cirugías programadas, pero identifica a los pacientes críticos y posquirúrgicos para garantizar su atención.

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Sinaloa informó que los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 30 en Guamúchil y No. 32 en Guasave, así como el Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) No. 2, suspendieron la Consulta de Especialidad.