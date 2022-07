Critica López Obrador a líderes religiosos

En conferencia, el Mandatario puso en duda los testimonios de dirigentes religiosos que han advertido sobre la situación de riesgo que enfrentan los sacerdotes y los fieles.

"No sabía, fíjese, es la primera vez", respondió.

"¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno?", se le preguntó.

"No, no, no. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho", expresó.

-Lo están denunciando, sobre todo religiosos del estado de Jalisco.

-Sí, sí, pero hay que ver, porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles.

-¿Investigarán estas denuncias?

-Vamos a investigar.

Ayer, Reforma publicó que ni las parroquias católicas se salvan del cobro de extorsiones por parte de la delincuencia organizada.

Habla Vocero de Jalisco

El vocero de la Arquidiócesis de Jalisco, Antonio Gutiérrez Montaño, reveló que algunos templos pagan al crimen para no exponer ni a los religiosos ni a los laicos.

"No quiero dar pista de dónde se da por la seguridad de los mismos sacerdotes", dijo, tras lamentar que se tenga que llegar a estos acuerdos con los grupos criminales.

Al ser cuestionado sobre el tema, el Presidente arremetió de nuevo contra los líderes religiosos que han criticado su estrategia de seguridad y respondió de manera directa a la Comunidad Jesuita, que alertó sobre la insuficiencia de "los abrazos" para enfrentar a los criminales.