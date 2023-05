Espiaron a Encinas, pero no fue Sedena.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO -El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el subsecretario Alejandro Encinas le comentó haber sido espiado, pero aseguró que no fue con Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre una investigación publicada ayer del New York Times sobre el ataque con el malware al funcionario, López Obrador aceptó que supo del caso, pero llamó a restarle importancia.

"Me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie", dijo.

"Nada más que de parte de quién... no se sabe quién".

Entonces descartó que el espionaje hubiera sido de parte de la Sedena, dependencia que se sabe, es la única con acceso a Pegasus, según señaló NYT.