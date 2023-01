Piden protestar por expulsión de 30 mil migrantes

Ese, dijo Creel, debe ser un tema que debe expresar en la reunión trilateral con Estados Unidos y Canadá, que se lleva a cabo en Palacio Nacional.

El panista afirmó que se deben aplaudir los esfuerzos por consolidar el bloque económico de América del Norte, del que México es un país determinante en la consolidación del mismo.

Debe haber, añadió, esfuerzos para resolver las diferencias, como sería el cambio de reglas en materia de energía, situación que objetan Estados Unidos y Canadá, y por el lado de México el asunto migratorio.

"De parte muestra, los asuntos de carácter migratorio, que no podemos dejarlos a un lado ni por alto, con Estados Unidos pidiendo a México recibir 30 mil deportados de nacionalidades de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, lo que va a generar caos terrible en la frontera", manifestó.

Santiago Creel sostuvo que esta situación de atender a 30 mil personas en los estados y municipios fronterizos genera presión de recursos e infraestructura.

"Esto debe motivarnos a buscar y dar apoyo al Gobierno mexicano, que no se permita, o si lo van a autorizar, que venga con los recursos necesarios para que presidentes municipales y gobernadores fronterizos pueden enfrentar esta situación", declaró en conferencia de prensa.

Creel agregó que la atención de esos migrantes es independiente a la deportación de mexicanos que haga Estados Unidos.

El legislador dijo esperar que haya acuerdos más sustanciales en la reunión trilateral sobre cómo los tres países puedan atender en conjunto el problema de la violencia, la seguridad, el crimen organizado, el tráfico de drogas y el trasiego de armas.

Este martes, añadió, se llevó a cabo una reunión de integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso con legisladores de Canadá que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, que forman parte de la comitiva que acompañó al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Hubo un intercambio, precisó, sobre los temas de interés en la relación de ambos países.

Los legisladores canadienses, según Creel, coincidieron en que el tema de la violencia y el crimen organizado debe ser visto como un problema que compete a las tres naciones.

"Hay conciencia de la enorme violencia que se da en México, producto del marcado más grande de consumo (en Estados Unidos), y el trasiego de armas, y la falta de aplicación del estado de derecho en nuestro país", expuso el diputado del PAN.

"Que esto no se puede combatir con la teoría de 'abrazos y no balazos', no hubo critica directa, sino una mención de lo ocurrido en Sinaloa con la aprehensión de Ovidio (Guzmán) y conciencia de los legisladores de que es un problema conjunto, con un enfoque trilateral, que esto no es solo de un país y no solamente de México".