Pide la SSA 'no quitar' vacunas a vulnerables

Ciudad de México.- Tras aclarar que no es de uso generalizado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, exhortó ayer a los jóvenes a no quitar la oportunidad de vacunarse contra la influenza a adultos mayores, menores de 5 años, embarazadas y personas con inmunodepresión.

"Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente no sólo este año, sino en general, es que jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a quienes realmente se benefician de la vacuna contra la influenza, que son los grupos de población vulnerable", dijo.

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de salud descartó imponer el uso de cubrebocas, como medida obligatoria.

"No vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio porque existe una prueba de experiencia científica en la salud pública, de que las medidas que se imponen no sean útiles, no son efectivas", aseguró.

López-Gatell recordó que el cubrebocas es un instrumento que ayuda a impedir la salida de las gotas de fluidos y secreciones respiratorias.

Sin embargo, insistió en que, para fomentar su uso, es más importante la persuasión que la imposición de medidas, como ocurre ahora en Nuevo León.

El lunes, casi ocho meses después de que se levantó la medida, el uso del cubrebocas es de nuevo obligatorio en espacios cerrados de Nuevo León.