CFE sugiere lavar a mano para ahorrar electricidad

A la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) le llovieron críticas por sugerir que se lave a mano y no se abuse de la lavadora para ahorrar energía y no pagar demasiado en el recibo.

En un meme, el organismo mostró un musculoso brazo mostrando fuerza con el mensaje: "De puro lavar a mano".

"#Ahorro de Energía. Utiliza la lavadora solo cuando acumules cargas completas y con programas de lavado en frío. La lavadora es uno de los aparatos que más energía consume", publicó la CFE en su cuenta de Facebook.

Los internautas aseguraron que, independientemente de si usan o no la lavadora, los recibos de luz que llegan a sus casas siguen siendo caros.

"Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz". "Con todo respeto, esto es una burla. ¿Sabes qué sería realmente útil? Apoyo a la instalación de paneles solares y sistemas eólicos... como su programa de los refris... ir pagando en cómodas mensualidades junto con el recibo. Porque es obvio que el becario que hizo esta publicación en su vida ha lavado a mano", fueron algunos comentarios.

Otros se burlaron: "Ya casi nos dicen paguen luz, pero no la usen. Ah pero que chistosos resultaron". "Para qué quieres auto, si puedes andar a pie". "Dudo que los trabajadores de la CFE laven a mano". "Seguramente vamos a pasar a los años 1900 para lavar en ríos y piedras, no se la...".

Los comentarios en contra siguieron: "El tiempo que no hubo agua en MTY, no se usó la lavadora automática y aun así no bajó el consumo de energía, siguió el recibo alto". "Bájenles a las tarifas", escribieron otros.

Pero la CFE siguió enviando tips para ahorrar energía, como el compartido el 23 de octubre en Twitter:

"#AhorrarEsCuando Recuerda: colgar la ropa en ganchos cuando sale de la lavadora te facilitará plancharla y te permitirá ahorrar electricidad", junto con una publicación donde pide hacerlo también en el baño para que el vapor de agua caliente ayude a eliminar las arrugas.

También recomendó verificar que la superficie de la plancha esté limpia y lisa, usarla en sesiones concentradas, usar el nivel de calor adecuado.

"Comienza con la ropa que requiera menos calor. Así aprovechas el calentamiento gradual de la plancha", indicó, y pidió rociar ligeramente la ropa con agua para que sea más rápido eliminar las arrugas.

En esta red social también se burlaron: "Se quebraron la cabeza con sus recomendaciones", escribió un usuario.