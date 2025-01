Denuncia 'Pato' Zambrano agresión de policías en Pesquería

Por: Agencia Reforma

Enero 08, 2025 - 10:23 a.m.

MONTERREY, NL.- El ex candidato de VIDA NL a la Alcaldía regia, Patricio "Pato" Zambrano, acusó que policías del Municipio de Pesquería lo amedrentaron a él y agredieron a su esposa Ninfa de León.

Zambrano explicó que ayer realizaba un recorrido por ese municipio, y que hizo una transmisión en la que evidenció contaminación en el Río Pesquería, daños en un paso a desnivel y la falta de banquetas.

"Vamos a la mitad del camino, ya del otro lado de la carretera... pasan como 10 patrullas, uno me aventó la patrulla, y dije: '¡ah caray, por qué están tan enojados!'", contó Zambrano.

"Le hablan al radio a una de las personas que andan conmigo y le dicen que le hicieron redada a una de las camionetas que yo traía y nos están apuntando con armas largas".

En la transmisión en sus redes se ve que luego de que los policías rodearon la camioneta, la esposa de Zambrano lo ve acercarse y lo abraza asustada.

"Me tenían el arma en la ventana", le dice De León al ex candidato.

Los policías le comentaron al ex candidato que estaban grabando, y que inspeccionaron la camioneta porque tenían un reporte de gente armada en la camioneta.

Zambrano detalló que pedirán las imágenes captadas por los oficiales.

"Le pusieron el arma en la cabeza (a De León)", dijo Zambrano, "estoy pidiendo los videos, me los tienen que dar, a menos pues obviamente que la corrupción permita que los borren".

Consideró que la autoridad del Municipio de Pesquería, gobernado por el emecista Francisco Esquivel, los amedrentó mientras realizaba su recorrido.

"En todos los Municipios siempre me mandan gente para que no se cubran las bajezas que hacen, desde el 20 de diciembre no pasaba la basura en Pesquería", dijo.

"Nos quisieron amedrentar de una manera tremenda, imagínate, ve el video, salen 10 personas con armas largas rodeándome".