Alistan NOM para prohibir que tortillerías usen maíz transgénico

En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la Secretaría de Salud (Ssa) busca establecer la clasificación, ingredientes y especificaciones que deben cumplir los productos derivados del maíz, así como las disposiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que los procesan, los métodos de prueba y las denominaciones, información comercial y sanitaria que deben cumplir en sus etiquetas los productos de fabricación nacional o extranjera y comercializados en el territorio nacional.

"En la elaboración de los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana, debe abstenerse el uso de maíz genéticamente modificado como materia prima", se indica en el apartado 7.1.

El anteproyecto califica como "maíz genéticamente modificado" el maíz que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología.

El pasado 19 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmaría un nuevo acuerdo para hacer que las tortillerías solamente puedan usar maíz blanco, no transgénico, en la elaboración de sus productos.

"Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Porque también se dice: ´Se importa maíz blanco más barato´; sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico, y tenemos las pruebas".