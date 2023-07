Alza Erick Gutiérrez la voz al tener poco minutos en el Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- Érick Gutiérrez, refuerzo de las Chivas, lamentó que la Selección Mexicana no haya correspondido al esfuerzo que él hacía por reportar con el equipo.

NO FUE REQUERIDO

El futbolista recordó que viajaba hasta medio día, todo para ser banca del Tricolor. Ahora, ni siquiera fue requerido para Nations League y Copa Oro.

"He venido mucho a Selección, pero he tenido 10, 15 minutos, y a veces no puedes demostrar toda tu calidad. Yo creo que he jugado 5 partidos, 6 máximo de titular en la Selección. También es complicado eso.

"En mi momento estaba Andrés (Guardado) en muy buen nivel, pero sí, a veces yo viajaba 12 horas también y tenía cero minutos jugando, es complicado, vienes y eres banca y te dicen: 'no, este partido no por el viaje', y si juega bien el otro, ya no juegas", comentó a TUDN el fichaje estelar del Guadalajara.

Guti, de 28 años, con dos Mundiales a cuestas y 36 partidos como seleccionado, podría tener nuevas oportunidades, ya sin Diego Cocca en el timón.

"Cuando estaba Cocca me dejó las cosas muy claras, el porqué no fui llamado. Y bueno, acepté, no me gustaron algunas cosas, pero acepté.

"Siempre he sido un jugador muy respetuoso, me dolió el no estar, la verdad, son decisiones de cada técnico, gustos", expresó.