Me voy tranquilo de FGR, no satisfecho.- Papá de Debanhi

"Me voy tranquilo, no me voy satisfecho, me iré satisfecho cuando encuentre a los presuntos culpables, los presuntos asesinos de nuestra hija; si es uno, si son dos, si son tres es cuando vamos a estar satisfechos", dijo Mario Escobar.

A más de nueve meses de que su hija desapareció el 9 de abril de 2022 en Escobedo, Nuevo Leon, y con la investigación viciada por la Fiscalía estatal que no encontró el cuerpo en el lugar donde días después fue hallada y luego concluyó que había muerto al caer a la cisterna del Motel Nueva Castilla, los familiares se dijeron confiados de que por fin sea tomada la investigación con seriedad, pese a que todavía no tienen avances concretos.

"Es la intención, y es importante para nosotros que nos recibieran", dijo Escobar.

"De alguna manera, nos dejan no satisfechos, sino tranquilos que empezaron a trabajar la carpeta. De entrada nos leyeron nuestros derechos, que era importante que nos leyeran nuestros derechos, la Fiscalía General de la República, que queda asentado todo lo que tenemos derecho, que en parte ya lo sabíamos, pero tendría que quedar asentado en la carpeta, les dijimos nuestro sentir",insistió.

Explicaron que se reunieron con los funcionarios que llevan la carpeta de investigación a nivel federal, una carpeta que recibieron en diciembre pasado, y que ellos les comentaron apenas que están analizando unas muestras que recuperaron del cateo al Motel Nueva Castilla el 15 de diciembre, aunque no les informaron si se tratan de muestras relacionadas con su hija o con alguna otra persona.

"Estaban analizando algunas muestras que encontraron. No sabemos hasta ahorita qué es lo que se está determinando. Ahorita los abogados de nosotros vieron la carpeta, obviamente es una carpeta muy distinta a la que llevó la Fiscalía de Nuevo León, empiezan con la carpeta, creo que va un tomo apenas", indicó el señor Escobar.

Su esposa, Dolores Bazaldúa, también se dijo confiada con la promesa de que pronto se volverán a reunir en la FGR y recomendó a los miles de padres y madres de familias que buscan a sus hijas que no se cansen.

"Que no se cansen, porque nosotros no nos hemos cansado, que no se cansen, que levanten la voz. Hoy en la mañana escuché una noticia y me puse muy contenta de que encontraron a la niña que desapareció en el Metro. Hoy le dije a mi esposo estoy muy contenta por esa niña, así hubiera querido yo encontrar a mi hija", señaló.

Don Mario y Dolores dijeron que sus abogados aún revisan los documentos de la carpeta de investigación para calcular los avances y luego se encaminaron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Constituyentes, a donde les habían prometido una reunión con su titular, Rosa Icela Rodríguez.