Exige oposición aceptar el problema del fentanilo

Consideraron que el Ejecutivo ya no puede caer en el "absurdo" de negar la producción de la droga, porque eso empeora el problema y genera tensiones con la administración Biden.

De acuerdo a las acciones emprendidas por EU, los hijos del Joaquín "El Chapo" Guzmán obtienen las sustancias para fabricar la droga, la trafican, cometen actos de violencia para controlar el mercado y lavan dinero de las ganancias.

Sinaloa es la entidad donde mayormente actúan para establecer las laboratorios.

Tras infiltrar a la organización, se identificaron a 28 personas en los actos ilícitos, que operan a nivel internacional.

El senador del PRD Miguel Ángel Mancera destacó que México debe pedir la información que recabó la DEA y usarla para hacer una investigación espejo, con la intención de fincar responsabilidades contra los líderes del Cártel.

"Si se tienen las constancias de EU de la evidencia de la operación en México, se debiera compartir la información a nuestro gobierno y con esas constancias nosotros iniciar las carpetas de investigación correspondientes, porque es un problema bilateral.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

"Si ellos están acusando a una organización criminal mexicana, el delito inicia en México, tiene efectos en EU, pero tiene inicio y fases de ejecución en nuestro país, eso es necesario para tener acusaciones sólidas en los dos países, casi diría que que debemos hacer una acusación espejo en México con las constancias de EU", consideró Mancera.

Sobre la negativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar la producción en México, señaló que eso ya no es posible.

No podemos cerrar los ojos

- "Ya no es posible decir que no es tema, cada vez dejan más claro en EU que el problema está presente y no podemos cerrar los ojos, está documentado", dijo Mancera

- El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México señaló que se tienen que tomar las acciones correspondientes, como, por ejemplo, prohibir las sustancias que se usan como precursores del fentanilo y aumentar las penas por la falsificación de medicamentos para poder traficar este químico

- El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza manifestó que Estados Unidos está demostrando con la denuncia contra "Los Chapitos" que está llevando a otro nivel su agenda de seguridad nacional, como una prioridad que alcanza niveles globales.