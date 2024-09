Critican diputados operativo en San Lázaro por Sheinbaum

Las medidas de seguridad implementadas en la Cámara de Diputados de cara a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum enfrentó a legisladores de la mayoría y de la Oposición, quienes cuestionaron el cerco policiaco aun cuando nadie está impugnando el triunfo de la próxima Presidenta.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró que el operativo obedece más a un tema de orden que de seguridad.

Indicó que el despliegue policiaco en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro permanecerá en los próximos días, además de que a partir de mañana, restringirán el acceso de las personas, para llevar a cabo actividades de mejora al interior del recinto.

"Va a estar más restringido el acceso a unas personas que tienen que ver con actividades y como propiamente no hay actividades parlamentarias, tampoco hay necesidad de que muchos de ellos estén presentes", dijo.

--¿Incluidos los reporteros?--, se le preguntó.

"Pues no va a haber actividad parlamentaria y van a tener acceso obviamente ustedes el día de la (toma de protesta)", contestó.

El 21 de septiembre pasado, los accesos de la Cámara de Diputados quedaron resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina que, junto con personal de Resguardo, establecieron filtros de acceso peatonal y vehicular.

Mediante un oficio, el pasado martes la Cámara solicitó al personal no indispensable no acudir a San Lázaro, con el objetivo de reducir el flujo de personas.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, calificó el cerco en torno a San Lázaro como excesivo, así como también preocupante que éste se haya desplegado desde la semana pasada, es decir, con mucho tiempo de anticipación.

"El cerco es excesivo, está causando molestias a muchas personas que transitan por acá, por estas avenidas, por Congreso de la Unión y, la verdad, creo que con tanta anticipación, pues preocupa esa separación entre el Gobierno y la sociedad", dijo.

El legislador llamó la atención sobre la magnitud del operativo, aun cuando el triunfo de la próxima Presidenta no es impugnado por la oposición.

"Yo creo que México no está esperando que se detone la violencia en una ceremonia que creo que para todos es importante. El triunfo de la señora Sheinbaum no lo estamos discutiendo nadie. Entonces, obviamente, no están preocupados por nosotros, quien sabe qué estarán pensando", expresó.

La emecista Laura Ballesteros recordó que ayer presentaron ante la Mesa Directiva un extrañamiento por el operativo de seguridad, le cual calificó de extralimitado.

"En la Mesa Directiva pusimos como Movimiento Ciudadano un extrañamiento por todo el operativo extralimitado en materia de seguridad que se estaba viviendo, pensado para que los ciudadanos no puedan participar en una discusión como la de ayer, sobre salario mínimo, o hoy de las juventudes, porque están temiendo que les vayan a echar la fiesta de la toma de protesta.

"No deberían de tenerle miedo a la gente y muchos menos a las juventudes y a los trabajadores", dijo.

En su turno, el también emecista Gustavo de Hoyos coincidió en que nadie está poniendo en duda la legitimidad de la hoy Presidenta electa.