Aumenta con reforma judicial riesgo de corrupción.- ONU

La iniciativa de reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador lejos de evitar los riesgos de corrupción en el sistema judicial los amplifica, advirtió la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.

"Entre más político se vuelve el proceso, más riesgo hay de corrupción, porque desde luego que para las fuerzas políticas no solamente se trata del mérito y el honor (del juez o candidato a juez), también tratan de encontrar el poder a como dé lugar", dijo la especialista, quien a finales del mes pasado envió una carta al Gobierno mexicano expresando sus preocupaciones sobre la reforma.

De acuerdo con Satterthwaite, la propuesta de elegir a todos los juzgadores del País a través del voto popular politiza el proceso y no garantiza que sean seleccionados los más preparados, honorables o transparentes.

"Las elecciones suelen permitir que hayan intereses políticos de por medio, y también como no conocemos las bases de una elección también puede permitir que la elección de los jueces esté basada en otras consideraciones, y no en aquellas importantes", declaró en entrevista con Grupo REFORMA.

La experta también advirtió que finalizar el mandato de los jueces y magistrados federales antes de tiempo para reemplazarlos por los electos popularmente es no sólo un problema para sus derechos individuales, sino pone en riesgo todo el sistema judicial.

"Se está perdiendo todo ese conocimiento que han obtenido, y esto afectaría a un sistema que depende de que los jueces sepan hacer su trabajo adecuadamente y que puedan hacerlo sin interferencia", apuntó.

Satterthwaite destacó que la sociedad mexicana debe estar consciente de la importancia de la independencia judicial, y sentir la necesidad de protegerla.

"El Poder Judicial tiene que volverse algo más entendible para la gente, algo más transparente y no que se vuelva algo sujeto a una elección política", expuso.

¿Qué es la independencia judicial y cómo podemos identificar si el sistema judicial en un país es completamente independiente, e independiente de quién?

La independencia judicial es importante principalmente porque debe haber separación en los poderes de un Gobierno, debe haber un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial completamente independientes para garantizar que cada uno de estos poderes esté viendo lo que está haciendo el otro para que no sea uno mucho más fuerte que domine al resto. Y la independencia judicial es importante porque el sistema judicial tiene un rol muy especial en una sociedad democrática, ya que trata de garantizar que las leyes están siendo interpretadas adecuadamente y que todos los poderes, todos los niveles de Gobierno están funcionando bajo dicha ley, con todo respeto hacia la ley, y garantizar que los derechos de los individuos también están siendo respetados. Tiene un poder importante: el garantizar que a todos, incluso a cualquier persona por menos popular que sea, se les puedan proteger sus derechos humanos.

La función judicial tiene mucho que ver con interpretar y aplicar la ley, y eso es una capacidad muy técnica, que requiere de un gran nivel de entendimiento, de conocimiento, de metodología, me parece que eso es algo que debe de hacerse de manera independiente. También debe de estar lejos de cualquier otra influencia como gente que busque, que quiera comprar con dinero la capacidad de recibir alguna decisión de un juez. Obviamente necesitamos de independencia para evitar ese tipo de corrupción, pero también para evitar intervención política, no queremos que los jueces, los magistrados acuerden de antemano y decidan casos de cierta manera, queremos que lleguen a ese caso analizando la Constitución con una mente fresca, viendo las leyes aplicables, también los derechos humanos, internacionales, y que cada caso lo vean de manera independiente a la política, a las preocupaciones económicas, independiente de las otras partes del Gobierno. Esa es la idea crucial que está detrás de la independencia judicial.

El mes pasado expresaste tus preocupaciones sobre lo que está pasando en México a través de una carta enviada al Gobierno, ¿cuáles fueron tus observaciones?

Las preocupaciones que yo compartí con el Gobierno de México se basan en las leyes de derechos humanos internacionales, así es que sobre su situación política o el debate interno en su Constitución, aunque es realmente importante, yo no voy a entrar en esa área porque no es mi área de experiencia. Mi carta habla sobre los estándares que son cruciales cuando pensamos en las diferentes propuestas. Primero que nada, el tema de la elección de los jueces, la selección, eso es algo inusual, yo creo que no hay muchos sistemas judiciales que permitan que el público en general pueda elegir a sus jueces, y me preocupa mucho porque en realidad asignar o designar jueces es algo que es prácticamente parte de garantizar esa independencia. La forma en la que son seleccionados tiene una conexión directa a si pueden actuar de manera independiente, una vez que ya están en el puesto, porque si se designa a un juez de una manera en la que tal vez potencialmente favorezca a cierto grupo, ya sea político, financiero, cualquier tipo de grupo, ese juez se va a esperar que tome cierto tipo de decisiones, y entonces no hay que designarlo con alguna influencia de algún grupo, sino a través de criterios más objetivos, ya que queremos que los jueces sean los más competentes, que tengan la capacidad necesaria para hacer ese trabajo para el que están siendo seleccionados, y debe de ser un proceso que analice los méritos de la persona, del candidato, qué puede demostrar, qué puede contribuir, beneficiar a través de su trabajo. Analizamos su capacitación, también su capacidad de tomar tareas más analíticas en cuenta, y también queremos que esa gente tenga un honor y una reputación esperados, y hay formas objetivas de poder evaluar eso, así es que estas son las cosas que deben ser la base al asignar a un juez.

Otra preocupación sobre esta propuesta que tiene mucho que ver con lo que dice la ley internacional sobre los mandatos bajo un estándar internacional es que los jueces que tienen un mandato específico, un término definido o indefinido no debe de interferirse, a menos que tenga mucho que ver con la disciplina judicial, pero lo que me preocupa en las propuestas es que pareciera que la mayoría de los jueces que existen dentro del sistema mexicano de pronto estarían sujetos a que sus mandatos terminen de manera prematura, y me parece que ese sería un problema para sus derechos individuales, porque normalmente tienen esa seguridad, esa garantía en su puesto.

¿Has recibido respuesta del Gobierno mexicano?

A veces tardan bastante tiempo los Gobiernos en responder, pero por el momento no hay ninguna respuesta.

Como parte de esta discusión, se ha argumentado que los jueces son corruptos, y la propuesta es renovar al punto de que a muchos jueces se les concluirá el mandato, ¿se puede decir que hoy los jueces están siendo desprestigiados en México?

Una de las garantías principales de la independencia judicial es que los jueces siempre deben de estar libres de corrupción de ese tipo de poder que pueda comprar sus opiniones, o influenciarlos a través de favores o de dinero o de cualquier otra forma que exista en cualquier sistema. El tema de la corrupción es realmente importante, y el paquete de reformas no parece deshacerse de esos riesgos de la corrupción, de hecho, de muchas formas creo que amplifican dichos riesgos, porque, por ejemplo podemos ver que entre más político se vuelve el proceso, más riesgo hay de corrupción, porque desde luego que para las fuerzas políticas no solamente se trata del mérito y del honor, también tratan de encontrar el poder a como dé lugar, así es que esa es una de las preocupaciones que tengo.

Otra más sería que la forma en la que el órgano disciplinario se establecería bajo estas propuestas creo que no garantizaría la independencia, sino al revés, que habría como más poderes políticos de por medio, y politización de la disciplina de los jueces, y eso es clave para ver si hay esa independencia. Debe de haber un órgano independiente que esté garantizando que se está siguiendo el código de ética, y que si hay algún problema disciplinario se puede presentar un órgano independiente, y los jueces tienen dos formas de garantizar que su trabajo se está haciendo correctamente y que no hay algún tipo de presión sobre ellos y que se puede presentar evidencia sobre las decisiones que están tomando. Como experta en el tema internacional, creo que estas propuestas no van a evitar ese riesgo de corrupción, sino que me preocupa incluso que ese riesgo aumente.

¿Lo que está pasando en México es una situación exclusiva del País, o hay situaciones similares en otras partes del mundo?

No es algo único, creo que en particular la discusión de democratizar los sistemas judiciales es una preocupación relevante, así que no estoy desestimando el tema de reformas como éstas. Hay razones por las que los sistemas judiciales tienen que volverse más accesibles para la gente en general, eso es algo que yo creo firmemente, sin embargo la forma de hacerlo es lo que nos va a permitir garantizar que estos procesos sean transparentes, que se vuelvan más accesibles para el público. Por ejemplo, hay jueces en lugares del mundo que tienen resúmenes simplificados de sus decisiones, y van a la televisión y explican lo que hacen, y eso crea esa conciencia pública de la importancia de tener esa independencia, eso es parte de la democratización que se necesita en muchos lugares. El Poder Judicial tiene que volverse algo más entendible para la gente, algo más transparente, y no que se vuelva algo sujeto a una elección política. Es difícil de articularlo porque creo que una de las piezas más complejas de los jueces dentro de una democracia es que ellos buscan proteger a las mayorías, pero también a las minorías, y si pensamos en esto, los derechos humanos también tienen que ver con los derechos humanos de personas, de comunidades y de cada individuo desde la persona más marginalizada hasta cualquier otra persona, y bueno, si los jueces no tienen esa independencia, vamos a dejar fuera a muchas personas, no van a tener acceso (al sistema judicial), y eso no me parece nada democrático.

La preocupación hoy en México ya no es si la reforma va a ser aprobada o no, sino qué vamos a hacer una vez que se apruebe. Si ya no hay marcha atrás, ¿qué nos queda por hacer?

La importancia de tener este tipo de discusiones se volverá todavía más esencial, creo que tener un sentido claro de esta necesidad de garantizar la transparencia en cada paso y garantizar que el Gobierno mexicano está, de hecho, implementando sus obligaciones en cuanto a derechos humanos, y que la población mexicana en general tenga un sentido bien educado de por qué es importante esta independencia judicial y que se sientan con esta necesidad de protegerla, creo que es algo esencial, y yo espero que entrevistas como esta o también discusiones y debates que vamos a seguir teniendo, nos ayude a abrir estas discusiones, mostrar la evidencia, conocimiento, realidades y no que se vuelva una discusión tan cerrada o política.