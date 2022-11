Ofrece Boric destrabar crisis de Alianza del Pacífico

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció dialogar con su homólogo de Perú, Pedro Castillo, para llegar a una solución sobre la transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

En conferencia conjunta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el chileno dijo que Castillo visitará su país la próxima semana y ahí aprovechará para dialogar con él y acordar una solución.

"El Presidente Castillo va a estar en Chile la próxima semana y ahí vamos a tener una conversación respecto de cómo renovar, cuáles son las condiciones para poder, justamente, renovar la Alianza del Pacífico", indicó.

Obrador obligó a que Boric hablara de la propuesta debido a que se refirió a ella sin que aún se hiciera pública, pues ellos la conversaron esta tarde durante la reunión que tuvieron en Palacio Nacional.

"Conversamos, precisamente, con el Presidente de Chile, con Gabriel, sobre lo de la Alianza del Pacífico. ¿No sé si ya es público?", dijo el tabasqueño.

"No, todavía no", respondió Boric.

"Ah, entonces no", indicó López Obrador, sin embargo, ante la insistencia de los reporteros continuó: "es una propuesta de hacer una consulta y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hable con el Presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos y que sea una reunión con frutos para todos los países, para los pueblos de la Alianza del Pacífico".

Mañana estaba programada la reunión de presidentes de la Alianza, sin embargo, se canceló debido a que el Congreso de Perú no autorizó a Castillo, quien recibiría la presidencia pro tempore, viajar al País y reunirse con sus pares de México, Chile y Colombia.

En el Salón Panamericano de Palacio Nacional, Boric insistió en lo que esta mañana dijo ante empresarios mexicanos y chilenos, que el Pacífico se puede erigir en el nuevo centro del mundo y los países de la Alianza deben aprovechar esta oportunidad integrándose e intensificando sus relaciones comerciales.

A diferencia de Boric, quien dijo ser respetuoso de los asuntos internos de otros países, López Obrador la emprendió contra el Congreso peruano a quien acusó de hacer politiquería.

"Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo, en que debe comportarse un gobierno. Es participar en un acto de humillación y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería", enfatizó.

Con la propuesta de Boric se da un giro a la idea que en los días previos había formulado López Obrador de que la reunión de la Alianza se realizara en Perú en diciembre.

Intercambian invitaciones

Boric, quien bromeó acerca de lo largo que son las conferencias presidenciales en México y que sobrellevó el calor que hacía en el salón aireándose con una de sus tarjetas, informó que invitó a López Obrador a visitar Chile durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado al Presidente Salvador Allende.