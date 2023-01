SEP ya recibió de la UNAM expediente sobre tesis de ministra Yasmín

"Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de qué no respetamos la autonomía de los poderes. Sí sí, pero involucra al Poder Judicial y es un asunto del Poder Judicial.

"No puedo opinar de ello, porque conozco el proceso y después van a decir que es intromisión de uno", dijo.

López Hernández señaló que la dependencia ya está haciendo el análisis del caso, pero "no sé si ya lo terminaron pero ya lo están haciendo".

- "¿Y va a tomar una decisión?, se le siguió cuestionando.

- "Ya le notificaron eso sí a la Secretaría de Educación Pública", respondió.

- "Si no lo invalidan, ¿sería adecuado que quede como ministra?", se le siguió preguntando.

- " Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los poderes. Involucra al Poder Judicial y es un asunto del Poder Judicial", declaró.