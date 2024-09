Denuncia Norma Julieta del Río omisión de transparencia en el INAI

CIUDAD DE MÉXICO.- La comisionada Norma Julieta del Río acusó a la Dirección General de Administración del INAI de haber incurrido en una omisión al no haber dado a un particular la información de los funcionarios que la han acompañado en las giras oficiales que ha realizado.

De manera inusual, la comisionada no se excusó de conocer del caso, pese a que la implica directamente y reprochó que no fue informada de la solicitud de información antes de que se diera la respuesta incompleta.

"No fui enterada (de la solicitud de información) por tal motivo, cuando recayó este recurso en mi ponencia, opté por no excusarme. ¿Quién mejor que yo para explicar esta situación?", cuestionó.

"De repente nos giran información a todos de todo y nos enteramos de casos que ni siquiera competen en estas áreas, pero en este caso competía a mi persona y no fui enterada de la misma y aparte se omitió, lo cual generaría una percepción al exterior de ocultar información y no es así".

En la sesión virtual del Pleno, Del Río explicó que un particular solicitó la información, incluidas las facturas y comprobantes, se sus viajes oficiales, así como de sus acompañantes en caso de que los hubiera.

En respuesta a ese requerimiento, la Dirección General de Administración solo proporcionó la información relacionada con ella y omitió las de sus acompañantes, lo que motivó que la persona solicitante interpusiera un recurso de revisión.

La comisionada dijo que no quisiera pensar que hubo dolo en la omisión de información, pues es la segunda ocasión en la que se omite información relacionada con viajes que realiza personal a su cargo.

"Nos guste o no, esto nos lleva a una reflexión autocrítica, sí autocrítica, pues las instituciones siempre son perfectibles. Insisto, esta información de negarse, de no buscarse, en lugar de ayudar, está perjudicando, no a la comisionada Julieta, está perjudicando al INAI, porque se pensaría que entonces es una práctica que se da de manera recurrente", expuso.

Además de reclamar la omisión, Del Río informó que interpuso una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del propio INAI debido a que la información de los viajes debería estar disponible públicamente.