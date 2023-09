No se nos subió el poder, dice AMLO al iniciar su último año

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto de iniciar su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se le subió el poder a la cabeza y que se marchará tranquilo, porque sus relevos serán mujeres -remarcó mujeres- y hombres con convicción.

"Ya entregué el movimiento de transformación, entregué el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero, repito, me voy a ir muy tranquilo porque quiénes me van a sustituir, van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción, y va a continuar la transformación de México", afirmó en este Municipio mexiquense, donde nació y vive la nueva gobernadora, de Morena, Delfina Gómez.

"Nada más decirles que vamos a continuar trabajando para el pueblo, que no se nos subió el poder, no hemos perdido el piso, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos", agregó.

Este sábado es el último día de su quinto año de Gobierno y López Obrador asistió al recinto de la Feria del Caballo. Decenas de camiones blancos estaban en el estacionamiento y bajo una gran carpa, unas 5 mil personas, fanáticas, seguidores e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que antes apoyaron al PRI y hoy celebraban el fin del priismo en el Estado, lo interrumpieron constantemente a gritos de "¡el SNTE con el Presidente".

López Obrador, quien ayer dejó que la Alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, le besara la mano, hoy besó las manos de Gómez y de la Alcaldesa, Sandra Falcón, también de Morena, y luego, al hacer un recuento del camino de su movimiento para llegar al gobierno mexiquense, echó en cara que hoy todo mundo se quiere subir al caballo.

"Estaba difícil y no como ahora que ya está más fácil, por eso se inscriben tantos que quieren ser candidatos", dijo el Presidente.

El mitin fue convocado como una supervisión de los Programas Sociales. Lopez Obrador siguió prometiendo sueños como un sistema de salud como el de los mejores del mundo y Gómez y el titular de la Agencia Segalmex, Leonel Cota, lo alabaron y aseguraron que hoy sí se combate la corrupción.

"Decían nuestros críticos que no había gobierno que resistiera cinco años con su popularidad, y hoy estamos cerrando el quinto año con la más alta popularidad de gobierno de la República haya tenido en México", dijo Cota, titular de la agencia alimentaria, de donde se han documentado transas por 15 mil millones de pesos cuando la dirigía Víctor Villalobos, todavía funcionario público.

El subsecretario de Segalmex, Víctor Suárez, utilizó el acto para hacer proselitismo. "Debemos ir por una segunda y una tercera y más etapas de la transformación y que nunca más regresen los gobiernos corruptos, neoliberales y entreguistas a nuestro País", afirmó.

López Obrador supervisó por la mañana la obra del parque ecológico que se construye en los terrenos del Lago de Texcoco donde canceló el nuevo aeropuerto. Más de 14 mil hectáreas que, prometió en su cuenta de X, estará listo en 2024, junto con una Universidad para el Bienestar.

"Antes de llegar aquí a Texcoco, pasamos a los terrenos del Lago de Texcoco que se está rescatando el lago y se está construyendo un parque ecológico y muchas, muchas canchas deportivas, para basketball, futbol, béisbol, todo eso les va a quedar aquí a ustedes muy cerca", dijo en el recinto ferial.

Más tarde López Obrador tendrá otro encuentro con ciudadanos en Chimalhuacan.