Faitelson habla del reto con su llegada a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO,.- Los rumores siguen en aumento sobre la llegada de David Faitelson a Televisa y aunque todavía no hay ningún aviso oficial por parte de ambas partes el periodista ya dio muestra de esta nueva etapa en su carrera.

Faitelson se encuentra en la cobertura de la pelea del Canelo Álvarez contra Jermell Charlo y habló con La Octava Sports donde aseguró que esté donde esté (empresa) seguirá manteniendo su estilo directo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria en los medios.

"En todas las fotos hay que luchar contra los intereses, ese va a ser el gran reto, pero tengo tengo confianza en que lo podré hacer", mencionó David.

Sin mencionar Televisa puntualizó que "ya veremos qué pasa en el futuro próximo, pero no tengo otra forma de ser, porque yo soy auténtico, no genero un personaje, así como estoy hablando lo hago en la mesa de mi casa, no hay nada impuesto".

"No hay otro, yo soy el mismo y seguiré siendo así siempre", afirmó David.

Evidentemente llegar a Televisa significará un nuevo foro para Faitelson, mismo al que ha criticado por temas futbolísticos, pero aseguró que seguirá expresando sus opiniones e ideas como lo ha hecho hasta el día de hoy.

Todo indica que es cuestión de días cuando Faitelson y Televisa hagan el anuncio oficial.