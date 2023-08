"No me meto": AMLO sobre aspirantes a cargos en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no opina mucho por quienes aspiran a un cargo de elección para las próximas elecciones de 2024.

CONFERENCIA

En su conferencia mañanera de este jueves 24 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador dijo: "No me meto mucho, no opino mucho, todo tiene que ver con la temporada".

Agregó que como ya vienen las elecciones, hay muchos aspirantes que tienen el deber legítimo de ser candidatos.

"Aquí no vamos nosotros a meternos en eso, todos tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir"

"Aquí no vamos nosotros a meternos en eso, todos tienen derecho y va a ser la gente la que va a decidir", declaró.