La cantante Dua Lipa celebra sus 28 años

La artista británica Dua Lipa es una de las máximas estrellas de la música en la actualidad y una gran referente de la moda.

Es reconocida por sus facetas como cantante, compositora, modelo y actriz por lo que su trayectoria sigue nutriéndose de muchos éxitos en distintos ambientes y su nombre se graba a fuego en la historia del espectáculo.





SU VIDA

La nacida en Londres lanzó en 2017 su primer álbum musical que incluyó los hits "Be the One", "IDGAF" y "New Rules" que lograron posicionarla en los más alto de los rankings.

Dua Lipa obtuvo desde entonces una creciente fama que hasta el día de hoy sigue experimentando y que se verifica en sus redes sociales.

El pasado martes, Dua Lipa cumplió 28 años y su celebración no pasó desapercibida para sus más de 88,8 millones de seguidores en Instagram.

Es que la actriz se encargó de compartir imágenes de lo que fue esa jornada de festejo junto a quienes integran su círculo social más íntimo.

La intérprete de "Dance the night" lució todo el glamour durante la celebración. Un vestido en color rojo y muchas joyas fueron parte del outfit elegido para la velada que incluyó una gran cena y mucha música para bailar.

A juzgar por las cinco mejores fotografías y videos compartidos, Dua Lipa pasó un cumpleaños inolvidable.

"Pidiendo un gran culo", escribió Dua Lipa en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram y en donde se la ve soplando las velitas de su pastel de cumpleaños.

La artista británica recibió más de un millón de likes en su publicación y los saludos de sus fanáticos abundaron. "Siempre orgullosa de ti", "La reina", "Aww tan linda", "Feliz cumpleaños a la maravillosa Dua Lipa", "28 se ve bien" y "La mejor mujer y nuestra inspiración", fueron algunos de los halagos para la artista.