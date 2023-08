Ucrania festeja Día de la Independencia en medio de la invasión rusa

Ucrania.- Los discursos oficiales prometieron continuar la lucha hasta expulsar las fuerzas del Kremlin y los pobladores recordaron a sus seres queridos caídos en la guerra.

ÁNIMO SOMBRÍO

La fiesta nacional coincidió con el hito de 18 meses de guerra, por lo que en las conmemoraciones primó un estado de ánimo sombrío.

"Recordamos a todos los que entregaron la vida por la libertad y la independencia, por el futuro libre de Ucrania", dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en un mensaje por redes sociales.

Dijo que la Ucrania independiente es "aquello por lo que luchamos".

En Járkiv, en el noreste, las familias iban a un cementerio donde están enterrados los soldados, Kateryna Krotchenko, la madre de Serhii Krotchenko, muerto cerca de Bájmut, barría su tumba.

"Era un chico común que amaba la vida y tenía sueños", dijo a la Associated Press. "No aceptaba el hecho de que la guerra había venido a nuestra tierra y decidió (enrolarse) voluntariamente. Aceptamos su decisión. No pensamos que terminaría así".

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que Ucrania luchaba por "los valores que todos defendemos": soberanía, independencia e integridad territorial.

La batalla ha ganado el apoyo de aliados extranjeros, en particular de los miembros de la OTAN, que han provisto a Kiev de armas avanzadas. Con ellas, Ucrania ha podido lanzar una ardua contraofensiva.

El Ministerio de la Defensa conmemoró la jornada con una serie de videos en redes sociales que agradecieron —incluso con algo de humor— a los aliados por su apoyo.

El video dedicado a Estados Unidos, con la voz de Frank Sinatra cantando "Our Love is Here to Stay" (nuestro amor ha venido para quedarse) finaliza con un "gracias por los F-16" y "¿demasiado pronto?" Washington ha aceptado que sus aliados envíen los cazabombarderos a Ucrania, pero la lentitud del proceso ha provocado frustración en Kiev.

Se agradeció a Gran Bretaña al son del clásico punk "London Calling", de The Clash, y a Canadá por los fusiles, morteros, vehículos blindados y... los calzoncillos largos. Francia recibió un mensaje de amor con el clásico de Serge Gainsbourg "Je t'aime ... moi non plus" (yo te amo... yo tampoco).

La veintena de clips llevaban el tag UkraineSaysThankYou (Ucrania te agradece), tal vez en respuesta a la insinuación del secretario de Defensa británico Ben Wallace de que Kiev debería mostrarse más agradecido y no tratar a sus aliados como el servicio de entregas de Amazon.

En un tono más sombrío, la conmemoración transcurrió contra el trasfondo de nuevos combates.

Unidades de inteligencia ucranianas con efectivos de la marina desembarcaron en el lado occidental de la península de Crimea, ocupada por Rusia, para atacar instalaciones militares, según el vocero de la inteligencia militar ucraniana Andrii Yusov.

En la región de Jersón, en el sur de Ucrania, un ataque ruso hirió gravemente a una niña de 7 años en su casa, dijo el gobernador Oleksandr Prokudin.