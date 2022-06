No me queda claro en qué actúe para desvíos: César Duarte

Durante la audiencia de imputación por los delitos de peculado y asociación delictuosa, el ex Gobernador César Duarte dijo que no entendía cuál fue su actuación en los presuntos desvíos de los que se le acusa.

"No me quedó claro porque en ningún momento entendí ni escuché en qué fue donde yo actué para esos desvíos de los cuales se me acusa", dijo el detenido.

El juez le explicó que los detalles de la acusación se darán durante la audiencia de vinculación a proceso. En respuesta, Duarte dijo que entonces esperará a que se desahogue la siguiente etapa procesal para entenderlo.

La audiencia de formulación de imputación, que aún se desarrolla, inició a las 8:45 horas, tiempo local, en una sala de la Ciudad Judicial.

Antes de iniciar la diligencia, Duarte pidió al juez que no se divulgara su rostro ni sus datos generales en los medios de comunicación, por lo que se instruyó no hacerlo.

La acusación del Ministerio Público señala que los delitos de peculado y asociación delictuosa contenidos en la causa penal 3041/2019 ocurrieron entre los años 2011 y 2014, cuando presuntamente efectuó diversas operaciones a través de Gobierno del Estado de Chihuahua con dos diversas personas morales, en las que el imputado fue socio, presidente y fundador.

La audiencia celebrada en la sala número 8 ha tenido algunos recesos; en uno de ellos, se aprovechó para realizarle una revisión médica de rutina al ex priista.

Duarte fue extraditado este jueves luego de haber permanecido preso en Estados Unidos desde julio de 2020. El mismo día por la noche fue trasladado a la Ciudad de Chihuahua y de ahí recluido en el Cereso Estatal número 1, ubicado en el Municipio de Aquiles Serdán, contiguo a la Capital.